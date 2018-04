Spet ta presneti Fortin

1.4.2018 | 20:00

Italijan Filippo Fortin je zmago na ciljni črti proslavil z visoko dvignjeno desno roko. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Le prvo leto, ko je na tonalitnih kockah na novomeškem Glavnem trgu zmago slavil Marko Kump, na dirki za veliko nagrado Adrie Mobil ni dobil Italijan. Takrat je za dolenjsko puščico kot drugi na cilj prišel Italijan Filippo Fortin, ki je nato naslednje leto zmagal, lani za vodilno skupino zaostal tri minute in zmago tako prepustil rojaku Antoniu Parrinelu, letos pa znova zablestel in bil v ciljnem šprintu na Seidlovi cesti tako močan, da se je že kakšnih petdeset metrov pred ciljem lahko ozrl nazaj, da vidi, kaj počnejo tekmeci, in potem zmago na ciljni črti proslavil z visoko dvignjeno desno roko. Drugo mesto je tokrat pripadlo rojaku Nicoli Venchiaruttiju, tretje pa Čehu Jiržiju Polnickyju. Najhitrejši Slovenec in obenem najbolje uvrščeni član Adrie Mobila je bil Žiga Grošelj na sedmem mestu, njegov klubski tovariš Hrvat Radoslav Rogina pa je bil enajsti.

Od razpleta, kakršnemu smo bili priča danes, ko je na cilj prišla večja skupina kolesarjev oziroma celo glavnina, so si precej obetali tudi novomeški kolesarji, saj bi to ustrezalo njihovemu najhitrejšemu možu, Dušanu Rajoviću, ki pa mu na zahtevni trasi ni uspelo ostati v ospredju, na cilj pa je pripeljal z enajstminutno zamudo.

Veliko pozornosti je tokrat vzbudil prvi nastop povratnika v novomeško vrsto Janija Brajkoviča, ki pa se mu dirka ni izšla po željah, saj se je zapletel v skupinski padec in je odstopil, na srečo pa jo je odnesel brez resnejše poškodbe.

Zadovoljni zmagovalec četrte izvedbe dirke za veliko nagrado Adrie Mobil Filippo Fortin, član moštva Felbermayr Simplon Wels, je po zmagi povedal: »Bila je lepa dirka. Zame zelo pomembna, saj sem letos želel, da bom že na začetku sezone boljši in bom zmagoval. Tukaj sem že zmagal in lepo je ponoviti zmago. Zadnji metri dirke so bili res dobri in sem zadovoljen z njimi. V Novem mestu mi je vedno lepo. Na starem ciljnem prostoru sem bil redno na odru za zmagovalce, leta 2016 sem tukaj tudi že zmagal. Danes sem znova iskal pot do zmage in uspelo mi je.«

Ne prav manj pa je bil s svojim dosežkom zadovoljen najbolje uvrščeni kolesar domačega moštva Žiga Grošelj: »V ekipi smo imeli svojo taktiko in sicer smo želeli bolj zaspano dirko, a so tekmovalci iz Kolumbijske ekipe že takoj napadli z ostrim tempom na Brezovico in Vahto. Trije smo imeli vlogo, da dirko nadziramo in gremo v pobeg. Veliko smo stavili tudi na Dušana Rajovića, vendar je bil zadnji klanec prestrm in je ostal zadaj. Tako smo sproti prilagajali našo taktiko. Dušan mi je rekel naj izkoristim svojo priložnost in mislim, da se je zame dobro izšlo. Zagotovo je bil Fortin favorit šprinta in skušal sem se držati čim bližje njega. Nisem šprinter in zame je bilo vse skupaj kar malo kaotično, vendar je rezultat zelo soliden.«

Dirko je končalo 69 kolesarjev od 167, kolikor jih je ob pol enih štartalo izpred podjetja Adria Mobil.

I. Vidmar

novejši najprej Komentarji (3) 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni KraJan Naslednjič denar kar nakažite Fortinu na Trr, bo ceneje in z manj kolobocije za celo mesto. Pa dajte napisat koliko je je MONM spufala za to brezvezno kolesarjenje 1h nazaj Oceni biciklist Pa naj še obznanijo koliko dobijo od občine posamezna Športna društva v MONM. To je itak javni podatek. Katera- koliko? Da vidimo koliko se koga samo- PROMOCIJSKO / POLITIČNO financira - razne take "projekte ".tudi tega danes ( Koliko je dobila Adrija za ta projekt od MONM?). Vse odredbe o dodelitvi sredstev podpiše Gregor Macedoni osebno - župan. Za čisto vsakogar, ki se udeleži javnih raspisov na področju Športa v MONM. On odloča o vsem- zato je glavni naslov za VSA vprašanja. ! No, da vidimo kam pes taco moli, koliko, komu in za kaj tudi v športu ? Tudi te podatke vržemo ven v kolikor jih občina ne misli objaviti. 1h nazaj Oceni biciklist Drugače pa da ne bo pomote biciklisti sami niso nič čisto krivi, čestitam vsakomur ki se trudi u športu in doseže rezultat ! ! ! Manipulatorjem in fejkerjem se pa ne čestita. Ločit zrno od plevela čeprav se ta še kako trudi vriniti vmes - ne bo nikoli isto. Preglej samo prijavljene komentatorje