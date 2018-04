Podrto drevo oviralo promet

1.4.2018 | 20:45

Novo mesto - Na dan, ko bi človek pričakoval, da bo vse mirno, miru pri uživanju velikonočnih priboljškov prav gotovo niso imeli gasilci in reševalci. Ko je sredi popoldneva nenadoma zapihalo, je marsikatera stvar spremenila lokacijo in svoj položaj glede na horizontalo. Tako so so morali delavci cestnega podjetja malo po 16. uri ukrepati na Šegovi ulici v Novem mestu , kjer je podrto drevo oviralo promet. Delavci so drevo razžagali in odstranili.

Ob 7.41 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela bivalna baraka velikosti 5 x 3,5 metra. Ogenj je uničil streho v celoti in del zunanjih sten. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili in pregledali objekt.

V kraju Kapljišče so štirje biki padli v gnojnično jamo velikosti 12 x 8 metrov, globine 2,5 metra. Gasilci PGD Metlika in Podzemelj so z vrvno tehniko rešili bike iz jame, enega od njih pa je veterinar moral usmrtil.

Ob 14.29 si je v podjetju na Povhovi ulici v Novem mestu delavec poškodoval roko. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 16.44 je v ulici Hudo v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini tisoč kvadratnih metrov.

Ob 17.13 je v Brezju v Novem mestu gorel komunalni zabojnik. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Za razliko od novomeških brežiški operativci danes niso imeli veliko dela, saj niso prejeli nobenega obvestila o izrednih dogodkih, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja.

I. V.