Nekoč so jedli zlasti dolenjske štruklje

2.4.2018 | 11:45

Ljuba Hočevar in njeni dolenjski štruklji.

Bučka - Te dni, med velikonočnimi prazniki, so na naših mizah predvsem velikonočne jedi, tudi potica, ki velja za tradicionalno slovensko jed. A med slednje sodijo tudi štruklji, ki so izvirna dolenjska jed.

Obožujejo jih tudi pri Hočevarjevih na Bučki, še zlasti, če jih pripravi mami Ljuba. Da je v tem odlična, ni dvoma, saj je na letošnji 2. državni razstavi in ocenjevanju štrukljev iz vlečenega testa v Mirni Peči zmagala in za dolenjski štrukelj prejela kar vse možne točke. Leto dni prej je pripravila krompirjeve štruklje z nadevom iz ohrovta in slanino, do zlatega priznanja pa sta ji zmanjkali le dve točki.

Testo se je čudovito vleklo, gledalci, med katerimi je bila tudi Poljančeva družina in Nina Kos, ki so želeli v živo videti, kako nastajajo štruklji, so bili očarani.

»Bila sem vesela, da mi je tako dobro uspelo,« je dejala Ljuba Hočevar ob našem obisku, ko je »zmagovalne« štruklje pripravljala še za bralce Dolenjskega lista oz. marčevske priloge Živa, kjer je bil članek tudi objavljen.

Ljuba pove, da je njene dolenjske štruklje prvi, še pred ocenjevanjem, pohvalil njen mož Milan (nepogrešljiv član Bučenskih ramplačev), ko jih je okusil. »Gotovo bomo šli letos v Mirno Peč po priznanje,« je dejal ženi in očitno imel prav. Povejmo, da Ljuba prihaja iz mirnopeške doline, zato ji je bilo pri srcu še lepše, ko je zlato priznanje prejela v rodnem kraju.

Domača pregreta smetana

SESTAVINE VEDNO PRI HIŠI

»Pri kuhanju, tudi štrukljev, sem rada inovativna in pogosto poskusim kaj novega, a tokrat sem se odločila, da pripravim tradicionalne dolenjske štruklje, take, kot so jih najpogosteje pripravljale naše mame in babice,« razloži Ljuba. Gre za štruklje iz vlečenega testa s cvrtjem, kar pomeni, da so sestavine enostavne in domače, take, ki so jih nekoč na kmetih vedno imeli pri roki, pravzaprav so jih celo pripravili sami. »Krava je bila pri hiši, pa pujski in kokoši tudi. To pomeni, da je bilo vedno na voljo domače mleko, jajca, svinjska mast itd. Drobtine pa so pripravili kar iz starega kruha, da se ni nič vrglo stran,« razlaga Ljuba.

Vlečeno testo iz moke, jajca, olja, soli in vode - ta recept je prinesla od doma - je treba dobro zgnesti, počivati pa mora vsaj pol ure, še bolje dve. To pomeni, da ga gospodinja, ki je pogosto v časovni stiski, lahko pripravi tudi dan prej - hlebček naj le naolji in zavije v prozorno folijo, da se ne naredi skorjica, pa bo v redu. Ljuba doda, da v tem primeru velja zamesiti malce bolj v mehko.

NADEV RAVNO PRAV BOGAT

Nadev je Ljuba enakomerno razmazala po testu.

Med počivanjem testa se je treba lotiti priprave nadeva. Ljuba je na domačem maslu do zlato rumene barve prepražila kruhove drobtine - star kruh vedno posuši in zmelje, če pa gre za žemlje, jih zdrobi z rokami in so drobtine bolj grobe. Posebej je pripravila še cvrtje. Jajca je razžvrkljala in cvrtje naredila kar na vroči svinjski masti (je bolj okusno kot na olju), ter šele nato posolila, da pride rahlejše. Cvrtje je nato dodala k praženim drobtinam ter primešala še smetano in sol. Ljuba je uporabila domačo pregreto smetano, če pa je nimate pri roki, pa seveda ne bo nič narobe, če se poslužite kisle smetane ali tudi sladke smetane za stepanje. Nadev je treba lepo zmešati, da se prepoji.

Pri vlečenju testa na veliki kuhinjski mizi, ki jo je Ljuba prej lepo pogrnila z belim prtom, so prišli do izraza njeni spretni prsti. Testo je bilo krasno, lepo in na tanko (od 3 do 5 mm) ga je raztegnila. Debele robove ob strani je odrezala, jih zgnetla v hlebček in kasneje razvaljala ter iz njih naredila domače mlince.

Štrukelj je razrezala na manjše kose.

ŠTRUKLJI V FOLIJI

Po testu je nato razmazala nadev, kar čez vso ploskev. Uf, kako je lepo dišalo. In že se je začelo zvijanje - lepo na tesno, počasi, do konca. Dolg štrukelj je nato Ljuba razrezala na različne dolžine, največ na okrog 20 centimetrske, ter vse zavila v živilsko folijo. »Ja, res so nas mame učile, da se štruklje kuha zavite v mokrem kuhinjskem prtu, a jaz se poslužujem kar folije ali gaze. Ni nevarnosti, da bi se jed navzela vonja po kakem pralnem prašku, mehčalcu…,« svetuje naša kuharica.

KAJ JE PA ŽINOF?

Štruklji so kuhani!

In že je bilo na vrsti kuhanje. Ljuba najraje kuha na velikem štedilniku na drva. »Zdi se mi, da je tu hrana boljša, kot če jo pripravim na električnem ali plinskem štedilniku. Še zlasti to velja za juho, pa kak segedin ali ješprenj, ko mora jed počasi in dolgo vreti,« pove svoje izkušnje. Štruklje je v slanem kropu kuhala med 25 in 30 minut, voda mora res rahlo vreti. Kuhane je nato odcedila, folijo brez težav odvila ter naredila lepe porcije. Lahko jih zabelite z ocvirki ali kruhovimi drobtinami, zraven lahko ponudite zeleno solata, a sama se je tokrat odločila le za žinof, »saj so takšni domači štruklju z močnim nadevom, kot je cvrtje, zelo nasitni in so lahko samostojna jed,« meni Ljuba.

In kaj je to žinof? Gre za posebno omako iz domače gorčice in neprevretega mošta, ki jo poznajo zlasti v mirnopeški dolini. Kot pove Ljuba, ga lahko v času trgatve pripravite sami - prevreti je treba pet litrov grozdnega soka, tako da ostane potem kake tri liter. Na polovico temne stekleničke je treba nato dodati štiri žlice gorčičnih semen, prej stolčenih v možnarju. Omaka nato tri do štiri tedne zori v hladnem in temnem prostoru, in je dolgo uporabna. K štrukljev se res odlično poda, pa tudi h kaki drugi jedi, npr. h kuhani govedini.

VSESTRANSKO DEJAVNA

Štruklje je treba tudi lepo aranžirati in ponuditi gostu.

Ljuba Hočevar, ki se je kuhe največ naučila od mame in tete, se v kuhinji res spretno vrti, pa ne le v domači, tudi v šolski. Že vrsto let je kuharica na podružnični šoli Bučka, kjer pripravlja zajtrke in malice za skoraj osemdeset šolarjev in vrtičkarjev, kosilo pa pripeljejo iz matične škocjanske šolske kuhinje. Trudi se, da bi otroci radi jedli preproste in zdrave jedi, tudi tiste iz »starih časov«, kot so jabolčnik in mlečni močnik. Posebej z veseljem kuha za svojo družino, še posebej če ima čas, in se opravilu lahko posveti. Ljuba pa je več kot dejavna tudi v domačem okolju: vrsto let je predsedovala Društvu podeželskih žena Bučka, ki vsako leto spomladi pripravi tematsko kulinarično razstavo (seveda so tudi štruklji že prišli na vrsto), nekaj let je bila predsednica Krajevne skupnosti Bučka, zdaj pa vodi kulturno društvo. Je pa tudi med najbolj zagnanimi pri pripravi zbornika ob letošnji 160. obletnici šolstva na Bučki.

In na koncu še recept za Ljubine »zlate« dolenjske štruklje.

TESTO:

50 dag mehke moke

1 jajce

3 žlice olja

2,5 do 3 dl mlačne vode

Sol

NADEV

30 dag naribanega suhega kruha (drobtine)

Domače maslo

6 jajc

2,5 dl pregrete smetane

sol

maščoba za pripravo cvrtja

Članek je objavljen v aktualni, 3. številki naše mesečne priloge Živa.

Besedilo in foto: L. Markelj

