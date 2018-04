Ogenj se je razširil na stanovanjski objekt

2.4.2018 | 08:00

V Tuševem Dolu v občini Črnomelj je malo čez polnoč ob stanovanjski hiši gorel večji kup odpadkov. Ogenj se je razširil na stanovanjski objekt in parkirano kombinirano vozilo. V požaru je bilo poškodovano okno objekta in zadnji del vozila. Gasilci PGD Črnomelj in Rožič Vrh so ogenj pogasili, razsvetljevali kraj dogodka, pomagali policiji, s termo kamero pregledali prostore in jih prezračili.

Gorela grmičevje in podrast

Ob cesti Leskovec pri Krškem – Drnovo sta včeraj okoli pol sedmih zvečer gorelo grmičevje in podrast na površini štirideset kvadratnih metrov. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

M. Ž.