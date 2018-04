Kmetijsko ministrstvo objavilo tri razpise za nepovraten denar

2.4.2018 | 08:50

Slika je ilustrativna (Foto: I. V., arhiv DL)

Ljubljana - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na zadnji marčevski petek v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise, in sicer za finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018 (ukrep I), za finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018 (Ukrep II) ter 2. javni razpis odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Okvirna višina razpisanega nepovratnega denarja za Ukrep I znaša do 15.000 evrov, predmet podpore pa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. Okvirna višina za Ukrep II znaša do 100.000 evrov za pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirane kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije, so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani MKGP.

700 TISOČAKOV ZA ODPRAVO ZARAŠČANJA

Za odpravo zaraščanja oz. vzpostavitev novih kmetijskih površin je razpisnih 700.000 evrov nepovratnega denarja. Namen razpisa je, kot so izpostavili, krepitev aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja, saj vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Objavljeni javni razpis omogoča pridobitev denar iz državnega proračuna za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so bila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija leta 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, zaraščanje pa še ni bilo odpravljeno. Do podpore so upravičena tudi zemljišča, ki so sedaj opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd. V tem primeru je treba vlogi priložiti dovoljenje za krčitev gozda. Zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje po tem razpisu je okoli 13.000 ha.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Podpora bodo dodelili samo za tiste površine, na katerih so bila dejansko opravljena agromelioracijska dela. Finančna pomoč bodo izplačali kot enkratni pavšalni znesek 3.000 evrov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. Najmanjša površina, za katero bodo dodelili pomoč, je 0,3 ha, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 ha.

Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju, ki ne sme preseči 15.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Vloge lahko zainteresirani vložijo od 16. aprila od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa.

M. Ž.