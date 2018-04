Rekorderka je Sevnica

2.4.2018 | 09:45

Fotografija je ilustrativna (Foto: M. Ž.)

Če odmislimo veselje sleherne družine ob rojstvu novega člana, je ta pomemben dogodek vezan na nemalo stroškov. Pri tem so družinam na voljo tudi enkratne denarne pomoči, za katere lahko zaprosijo v občini s stalnim bivališčem. Preverili smo, kakšne so in od kdaj jih izplačujejo na območju širše regije.

MO Novo mesto enkratno denarno pomoč novorojencem dodeljuje od leta 2011. Sprva je ta znašala 200 evrov, od maja leta 2015 naprej pa 220. »V lanskem letu smo za novorojence porabili 80.960 evrov, dodatno pa Dolenjske lekarne Novo mesto za vsakega prispevajo še bon v vrednosti 20 evrov,« so navedli na rotovžu. Podobno je bilo tudi leta 2015, medtem ko so leto kasneje v ta namen izplačali 86.680 evrov, v letih od 2011 do 2015 pa manj, od 60.600 do 71.000 na leto.

Občina Dolenjske Toplice za novorojence izplačuje enkratno denarno pomoč že dlje, od leta 2002. Sprva je znašala sto evrov, od leta 2014 pa 50 evrov več. Lani je občina v ta namen izplačala 6.600 evrov, znesek pa se spreminja glede na število vlog: v letu 2016 je bilo za 4.650 evrov izplačil, leta 2015 4.950 in še leto prej 5.300 evrov.

Od leta 2013 po 200 evrov za novorojenca prispeva občina Mirna Peč, tako da so lani za to porabili 8.800 evrov. Znesek je bil v zadnjih letih približno enak, saj so imeli približno enako število otrok oz. oddanih vlog.

Tudi na mirnski občini pomagajo malčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim staršem stalno bivališče v njihovi občini. Enkratna pomoč znaša 225 evrov, v tej majhni občini pa prejmejo v povprečju od 24 do 33 vlog na leto. Lani so za to postavko porabili 6.300 evrov.

Šentjernejska občina namenja pomoč ob rojstvu že od leta 2005, in to že vsa leta v enaki višini – 166,92 evra. Lani so imeli 102 novorojenca, kar pomeni, da so v ta namen porabili 17.025,84 evra. »V naši občini je nataliteta v porastu. Leta 2005 je bilo le 55 rojstev, zadnja leta pa jih je vsako leto skoraj 100 ali pa nekaj več,« so sporočili iz občine.

Občina Škocjan že nekaj let prispeva za novorojenčke voščilnico in knjigo Dojenčkov album. Lani so poleg podarjenih 27 knjig in voščilnic ob občinskem prazniku novorojenčkom začeli podarjati medovita drevesa, za kar so skupno namenili 600 evrov. Tudi pri njih se število novorojenčkov nekoliko povečuje.

Tudi občina Trebnje denarni prispevek ob rojstvu otroka namenja od leta 2005, znesek pa je odvisen od proračuna. Za leto 2018 ta znaša 156 evrov za prvega otroka, 208 evrov za drugega in 312 evrov za tretjega oz. naslednjega. V zadnjih štirih letih so prejeli nekaj več kot 140 vlog na leto, za kar so namenili okoli 30 tisočakov na leto. Tudi oni so se pohvalili, da ob izdaji odločbe izročijo še vrednostni bon Dolenjskih lekarn za 20 evrov.

Občina Mokronog-Trebelno je sprva novorojenčkom namenjala po 165, z lanskim proračunom pa so prispevek povečali na 200 evrov. Njihova občina je bila lani bogatejša za 40 otrok, ki so jim skupno izplačali 6.990 evrov. Znesek pomoči sicer določajo ob sprejemanju proračuna, a so dodali, da bo ta letos in v bodoče verjetno ostal enak.

Občina Brežice novorojenčkom od 1. januarja letos nameni 250 evrov, prej je bil znesek 50 evrov manjši. Lani so za enkratne denarne pomoči namenili skupno 39.800 evrov, in sicer za 199 otrok. Kot omenjeno, je v zadnjih desetih letih pomoč znašala 200 evrov, na leto pa so v tem času imeli od 189 do 226 rojstev.

Kostanjeviška občina staršem novorojencev pomaga z 200 evri denarne pomoči, za kar so lani iz občinskega proračuna odšteli šest tisočakov. Število izplačanih pomoči novorojenčkom se pri njih giba od 20 do 30 na leto, tako da so leta 2014 porabili enak znesek kot lani, v letih 2015 in 2016 pa še dva tisočaka manj.

Rekorderka je občina Sevnica, kjer novorojencem namenijo 400 evrov v obliki bona, ki ga lahko starši vnovčijo v sevniški Pikapolonici, otroški trgovini Bliss Sevnica ali na zavodu KNOF, kjer lahko prevzamejo pralne plenice. Sevniška občina takšno pomoč kot ena prvih slovenskih občin zagotavlja že 18 let! Lani so zanjo namenili 50.760 evrov. Letno izdajo od 150 do 190 teh bonov, so pa njihovo vrednost povečevali: leta 2003 je bil vreden 15 tisoč takratnih tolarjev, sedaj pa je, kot omenjeno, 400 evrov.

Krčani od septembra 2010 dalje za novorojenca prispevajo po 300 evrov, lani je ta znesek skupno znašal 83.400 evrov. Znesek je vseskozi isti, na letni ravni pa se povečuje ali zmanjšuje glede na število rojstev.

Od istega leta na podoben način pomaga občina Ribnica, ki za otroka prispeva po 208,65 evra in je v ta namen lani porabila 22.534 evrov. V zadnjih šestih letih so imeli od 90 do 120 novorojenčkov, za kar so porabili od dobrih 20 do slabih 24 tisočakov na leto. Sosednja občina Kočevje svojim novim občanom pomaga od leta 1999, trenutno v obliki 200 evrov na novorojenca. Lani so za to porabili 28.400 evrov, zaradi upada rojstev se je ta postavka v zadnjih petih letih zniževala, lani pa so zabeležili rast.

Pregled pomoči belokranjskih občin kaže, da Črnomaljci novorojencem pomagajo od aprila 2013. Namenijo jim sto evrov, obe lekarni pa dodata 20 evrov v obliki bona. Lani so porabili 11.300 evrov, letos pa tej postavki namenjajo 13 tisočakov. Po sto evrov na otroka prav tako od leta 2013 prispevajo tudi Metličani. Lani so izplačali skupno 6.300 evrov, podobne zneske pa tudi v letih prej: največ oz. 7.400 leta 2014 in najmanj oz. 5.700 evrov leto kasneje. Nekoliko bolj radodarni so v semiški občini, kjer so se za tako pomoč družinam odločili leta 2009. Novemu Semičanu ali Semičanki namenijo po 200 evrov, kar jih je lani »stalo« sedem tisočakov.

Članek je objavljen v aktualni, 13. številki Dolenjskega lista.

M. M. s sodelavci

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Mama Mhm, mhm ... Zanimiv podatek: Rekorderka je občina Sevnica, kjer novorojencem namenijo 400 evrov v obliki bona, ki ga lahko starši vnovčijo v sevniški Pikapolonici, otroški trgovini Bliss Sevnica ali na zavodu KNOF, kjer lahko prevzamejo pralne plenice. Ja, hvala vam lepa, bom rekla, a podarjenih 400 evrov bi lahko uporabila tudi v kateri drugi trgovini in ne ravno tam kot vi določate. Kdo podpira to? Loleki boleki ... Preglej samo prijavljene komentatorje