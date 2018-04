Kdo si zasluži, da postane naj prostovoljec?

2.4.2018 | 20:00

Lani je naj prostovoljska organizacija v občini Krško po mnenju občanov, ki so oddali svoj glas, postalo Prostovoljno gasilsko društvo Stranje. Naj prostovoljka v kategoriji nad 30 let je bila Renata Hojski, v kategoriji do 30 let pa Mojca Rostohar. (Foto: Občina Krško, arhiv DL)

Krško - Občina Krško je objavila javni natečaj za »Naj prostovoljca« do in nad 30 let ter »Naj prostovoljsko organizacijo« v letu 2017. Predloge različnih organizacij ali društev pričakujejo najkasneje do ponedeljka, 9. aprila, na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško s pripisom "PROSTOVOLJEC LETA 2017 V OBČINI KRŠKO" ali po e- pošti na naslov metka.resnik@krsko.si na prijavnici, ki je na voljo na spletni strani Občine Krško v rubriki Javni razpisi.

Na podlagi prijav bodo za naj prostovoljca/ko leta 2017 do 11. maja lahko odločali občanke in občani z glasovanjem, so sporočili iz krške o občine..

M. Ž.