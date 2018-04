Tim Gajser navduševal na Prilipah

2.4.2018 | 12:15

Foto: Goran Krošelj

Prilipe - Slovenski motokrosisti so z dvema zaporednima dirkama v soboto in nedeljo začeli državno prvenstvo. V soboto so tekmovali v Zaboku na Hrvaškem, v nedeljo pa še v Prilipah pri Brežicah.

V Zaboku so zaradi blata do konca izpeljali le prvo vožnjo, v kateri je v aboslutni konkurenci zmagal zmagal Tim Gajser (MX open), zmagovalci posameznih kategorij pa so bili Maks Mausser (MX 125), Filip Vragoutek (MX2), Borut Koščak (MX Veterani 40) in Bogomir Gajser (Veterani 50).

V do nedelje se je proga na Prilipah že nekoliko bolj posušila, tako da so brežiški organizatorji lahko izpeljali ves program. V odprti kategoriji je v obeh vožnjah zmagal Tim Gajser, ki se mu je najbolj uspel približati Klemen Gerčar, do nedavnega član domačega AMD Brežice. Aktualni državni prvak Luka Kutnar je osvojil tretje mesto. V kategoriji MX 125 je bil znova najhitrejši Maks Mausserdrugi je bil Gal Hauptman, tretji pa Gašper Polajžer.

Luka Milec je zmagal v kategoriji MX2, drugi je bil Miran Kovačič in tretji Jaka Završan. V kategoriji MX 85 je bil najboljši Slovenec Anej Ilič na tretjem mestu, zmaga je odšla na Madžarsko. V razredu MX 65 je zmagal Jaka Peklaj, v veteranskih kategorijah sta zmagala Borut Koščak (do 40 let) in Bogomir Gajser (do 50). Med podmladkom je v kategoriji MX 50 zmagal Val Slavec, pred Luko Juričem in Janom Jakobom.

I. V.

