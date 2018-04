FOTO: Na 20. motorističnem blagoslovu 10.000 motoristov in motoristk

2.4.2018 | 15:35

Množico motoristov je v spremstvu bivšega mirnopeškega župnika Janeza Šimenca, pobudnika tega srečanja, blagoslovil sedanji župnik Janez Rihtaršič. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Tradicionalno se na velikonočni ponedeljek v Mirno Peč na motoristični blagoslov pred začetkom motoristične sezone zgrne množica motoristov. In tudi danes ni bilo nič drugače, lepo vreme, od njega je namreč v veliki meri odvisno število udeležencev, je šlo na roko organizatorjema Moto klubu Trebnje in predsedniku Zveze moto klubov Slovenije Leopoldu Pungerčarju, saj je ta dolenjski kraj preplavilo okoli 10.000 motoristov in motoristk pa tudi lepo število obiskovalcev. To sicer ni rekord, tega beležijo leta 2011, ko so jih našteli preko 12.000.

Program je bil standarden, začel se je ob 10. uri z mašo v farni cerkvi, ki ji je sledil velikonočni blagoslov za srečno in varno vožnjo, tega sta skupaj opravila domači župnik Janez Rihtaršič in bivši mirnopeški župnik Janez Šimenc, ki je tudi pobudnik tega vseslovenskega blagoslova. Priložnostni kulturni program je bil tudi tokrat posvečen mirnopeškemu rojaku, legendi narodno zabavne glasbe Lojzetu Slaku, v njem pa sta nastopila mlada generacija mirnopeških harmonikarjev in ansambel Glas. Slednji je tudi s strani Slakove družine uradni promotor njegove glasbe.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Ž.

