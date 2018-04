Gorela trava in podrast, rešili mačka iz odtočne cevi

2.4.2018 | 19:30

Na Mirnopeški cesti v Novem mestu je okoli pol štirih popoldne gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili približno hektar zaraščenih površin.

Ob 9.26 so v Vrhu pri Boštanju gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom rešili mačka iz odtočne cevi.

M. Ž.