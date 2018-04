Sedemindvajsetič so na placu zavirali kolo

V Metliki so včeraj plesali (Foto: M.B.-J.)

Metlika - Člani metliške folklorne skupine Ivan Navratil so letos že sedemindvajsetič zapored na vuzemski ponedeljek zavirali kolo na metliškem placu. Ali povedano drugače: na velikonočni ponedeljek so na Trgu svobode v metliškem mestnem jedru plesali kolo. To so Metličani in Metličanke počeli že pred desetletji, a so jim po drugi svetovni vojni oblasti rajanje prepovedale.

Folkloristi so zaplesali metliško obredje, ki ga je že leta 1888 opisal v Ljubljanskem zvonu belokranjski narodopisec Ivan Navratil. Metliško obredje sestavlja šest različnih iger: kolo, must, rešetca, robčeca, petelinji boj in turn, a nekatera od njih dandanes opuščajo. Metliška folklorna skupina ima tudi vse več podmladka, ki ga vodi Mateja Klemenčič in ki zadnja leta nikoli ne manjka na vuzemskem ponedeljku. Letos sta nastopili celo dve skupini navratilčkov: nekoliko mlajša in malo starejša.

Že po tradiciji je za uvod v vuzemsko ponedeljkovo popoldne zaigrala Mestna godba Metlika. Prav tako je tradicija, da imajo metliški folkloristi goste. Tokrat so bili to veterani folklorne skupine Tine Rožanc iz Ljubljane, ki so predstavili plese z Goričkega. Zaplesali so ob glasbi, ki so jo izvajali godbeniki Mestne godbe Metlika v nekoliko manjši sestavi, dirigiral pa jim je dr. Bruno Ravnikar, sicer metliški častni občan.

Tradicija je tudi, da na koncu folkloristi povabijo v kolo še obiskovalce prireditve, s katerimi skupaj zaplešejo metliško kolo. Letos je bila kača, ki se je vila po placu, še posebej dolga, kar niti ni čudno, saj se je v toplem sončnem dnevu prireditve udeležilo izredno veliko ljudi.

