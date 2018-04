Zagorela električna napeljava

3.4.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.21 uri je v naselju Veliki Podlog, občina Krško, zagorela električna napeljava v gospodarskem objektu. Še pred prihodom gasilcev je lastnik požar pogasil. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so celoten objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Gorela podrast

Ob 20.26 je pri Mihovici, občina Šentjernej, gorela podrast v gozdu. Požar so na površini desetih kvadratnih metrih pogasili gasilci PGD Šentjernej.

Ob 21.07 je v Brezju v Novem mestu gorel zabojnik za smeti. Požar, v katerem je bil zabojnik uničen, so pogasili gasilci GRC Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU in TP ČUDNO SELO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12.00 do 15.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRDINOVA 1975.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešč, da bo:

- od 7.30 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 1 in TP GRČ VRH 2;

- od 9.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE NA IZVODU 10 PRAPROČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 9. in 12. uro na območju TP Dorc izvod proti Samcu.

M. K.