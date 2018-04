Matyas Amaya s kolesom po svetu

3.4.2018 | 17:00

Matyas je sinoči postavil šotor na Otočcu. (Foto: M. L.)

Zemljevid njegovega potovanja (Foto: M. L.)

Otočec - Matyas Amaya iz mesta San Juan v Argentini se je na poti skozi Slovenijo ustavil na Otočcu.

Njegov prihod bi bil lahko nekaj čisto vsakdanjega, če se fant ne bi pripeljal s kolesom. Iz Argentine s kolesom, to je že nekaj. Na tej poti je v petih letih prevozil 80.000 kilometrov in obiskal 37 držav. »Iz Slovenije potujem v Rusijo, od tam v Indijo in naprej na Kitajsko,« je povedal. Koliko časa bo še potoval, kdaj bo prikolesaril na Kitajsko? »Kdaj bo to? Tega pa ne vem. Ko bo,« se je zasmejal.

Njegovo potovalno kolo z vso opremo je videti kot svojevrsten »avtodom« na dveh kolesih. Med opremo, ki jo ima stalno na očeh je slika njegove družine. »Ko sem utrujen, ko ne vem, kako naprej, pogledam to sliko in me napolni z novo močjo,« je pogledal portretne fotografije na krmilu kolesa in pokazal na svojo srčno stran.

Otočec ob Krki se je počasi odeval v večerni mrak, ko je Matyas sinoči na parkirišču pri bencinski črpalki pripravljal šotor, v katerem je potem prespal.

M. L.

