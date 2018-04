Na turnirju 250 tekmovalcev iz 39 držav

Otočec - Prvi dan 16. mednarodnega odprtega prvenstva Slovenije v namiznem tenisu, ki poteka v športni dvorani na Otočcu v organizaciji Namiznoteniškega klub Krka Novo mesto in NTZ Slovenije, je že uvodoma postregel z odličnim namiznim tenisom. Gre za tretji zaporedni tovrstni turnir, ki se ga udeležuje 250 od 266 prijavljenih tekmovalk in tekmovalcev iz 39 držav.

Mednarodni turnir bo potekal vsak dan od 9. do predvidoma 20. ure, zaključil se bo v petek, 6. aprila 2018, s finali. Slavnostne podelitve pokalov bodo v petek predvidoma okoli 18. ure.

In kakšna je bera šestih predstavnikov oziroma članov NTK Krka Novo mesto? Tako pri članicah (Vovk, Lupulesku ) kot pri članih (Cvetko, P. Hribar, Kožul, Jorgić nastopi šele v sredo, Tilen Novak se turnirja zaradi bolezni ne udeležuje) so krkaši dobro igrali, o natančnih uvrstitvah še ne moremo poročati.

Prva ocena Tomaža Kralja, predsednika NTK Krka in direktorja turnirja: »Številčno skromna organizacijska ekipa je tudi zaradi izkušenj iz minulih let nalogo dobro opravila in turnir poteka brez zastojev. Upam, da bo tako vse do konca. Veseli me, ker na Otočcu nastopajo najboljši slovenski igralci z Jorgićem na čelu in veseli bi bili njegovega novega uspeha.«

Tilen Cvetko: »Močan turnir, ki mi bo v spominu ostal tudi zato, ker na njem znova nabiram dragocene izkušnje. Začel sem dobro, upam, da bom tako tudi nadaljeval.«

Peter Hribar: »Takšni turnirji so res nujno potrebni. Danes sem bil na robu poraza, izgubljal sem s 3:0, se zbral in zmagal 3:4. Hvala trenerki Ojsterškovi za nasvete, ki so mi koristili.«

Tudi letos je dogajanje v otoški dvorani moč neposredno spremljati tako na spletnem portalu Mednarodne namiznoteniške federacije ITTF (https://www.ittf.com/tournament/2828/2018/ittf-challenge-slovenia-open) kot na slovenskem kanalu Šport TV, ki bo prenašala finalne dvoboje v petek, 6. aprila. Vsem ljubiteljem namiznega tenisa pa organizatorja velikega športnega dogodka kličeta: dobrodošli, čaka vas vrhunski namizni tenis.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 16m nazaj Oceni Športnik555 nekatera društva z lahkoto z "novodobno" podporo lokalne vladavine, kot je NM namizni teniško xdruštvo Krka : Sponzor Krka, Sponzor občina in Hribar dir. Zavoda, ter predsednik namizno teniške zveze Slovenije, organizirajo Svetovno prvenstvo ne le turnir. Med tem ko ostala športna društva ki brez vsega dosegajo visoke rezultate dobijo drobtinice/ miloščino v obliki 2-3000 evrov na letni ravni od velikega podpornika športa MONM / oziroma " velikega fana športa" Gregita Macedonskega. Tako je kot je bilo tudi pred 100 leti v NM , kar opisuje cenjeni novinar DL I.Vidmar,. Še slabše je danes- takrat ni bilo toliko sredstev na raspolago kot jih je danes - zgodbe identične..akterji podobni. 9m nazaj Oceni Športnik555 Čestitke klubu na organizaciji , ter vsem domačim tekmovalcem na rezultatih! ostalo sem navedel zgoraj..ob taki "podpori" bi tudi ostali klubi dosegali rezultate organizacijske in tekmovalne, ter polnili obe dvorani MONM . Preglej samo prijavljene komentatorje