V sekanju pirhov najboljši Marjan Vdovč, Neli Pirh in Tomaž Perme

3.4.2018 | 11:20

Sekanje pirhov v Šmarjeti.

Šmarjeta - V organizaciji Turističnega društva Šmarješke Toplice je na velikonočni ponedeljek v Šmarjeti že šestnajstič zapored potekalo tekmovanje v sekanju pirhov.

Kot pravi predsednica društva Katja Kuhelj Gorjanec, se je pri župnišču v Šmarjeti zbralo kar lepo število obiskovalcev, med katerimi je bilo veliko stalnih, ki na tekmovanje pridejo skoraj vsako leto. Kar nekaj pa jih je priznalo, da pirhe sekajo prvič in kot so ugotovili, to še zdaleč ni tako enostavno, kot morda zgleda.

Ob koncu pa je seveda sledila skupinska fotografija.

Ob glasnem bodrenju in navijanju so bili vsi zadovoljni, če se je kovanec ustavil v pirhu in tam ostal - občudujoče ploskanje je bilo dobra spodbuda za vse tekmovalce.

Še najbolje je šlo moškim, pa tudi ženske niso bile od muh. In kakšni so rezultati? Pri moških je slavil Marjan Vdovč, drugi je bil Brane Štanc, tretji pa Jaka Perme. Pri ženskah je zmagala Neli Pirh, druga je bila vsakoletna udeleženka Jožica Škrbina, tretja pa Nataša Kuhelj – Rožac. Pri otrocih je zmagal Tomaž Perme pred bratom Luko, tretji je bil Maks Rožac iz Ljubljane.

Tradicionalno druženje na veliki ponedeljek je bilo ob lepem sončnem vremenu prijetno, tudi ob dobri domači hrani, ki so jo pomagale pripraviti predstavnice Društva podeželskih žena Šmarjeta. Tako sploh ni dvoma, da se zbrani dobijo na sekanju pirhov spet ob letu osorej, veseli pa bodo tudi kakega novega tekmovala ali navijača.

L. Markelj, foto: TD Šmarješke Toplice