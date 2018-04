FOTO: Gradbišče bo vse do Foto Asje

3.4.2018 | 13:30

Rozmanova ulica je od Arkade bara do Foto Asje od danes zaprta za promet.

Novo mesto - Dela na Glavnem trgu so se premaknila še višje, tako da se gradbišče sedaj razteza od Kandijskega mostu do Foto Asje. Kot je bilo napovedano, so delavci danes za promet zaprli še del Rozmanove ulice od Vovko Arkade bara do odcepa za Kastelčevo ulico.

Omenjeni odsek je za pešce prehoden po pločniku ob desni strani cestišča, motorni promet za stanovalce pa po zalednih ulicah, z izjemo izvoza na Rozmanovo pri Situli.

Kot so nedavno že sporočili z občine, bodo zaradi obsega del zaprta tudi parkirišča v zgornjem delu Glavnega trga, obiskovalci pa imajo še naprej možnost brezplačnega dvournega parkiranja na parkiriščih v bližini mestnega jedra. Gradnja infrastrukturnega kolektorja se v spodnjem delu trga sicer zaključuje, na vrsti so hišni priključki. Na Pugljevi ulici poteka prva faza gradbenih del, ki obsega izgradnjo visokovodnega razbremenilnega bazena na mešani kanalizaciji in celotno komunalno opremo spodnjega dela ulice. Dokončanju prve faze gradbenih del na Pugljevi ulici bodo sledile arheološke raziskave v zgornjem delu te ulice, tem pa izvedba druge faze gradbenih del do konca Pugljeve.

»Pri tako velikem projektu je težko do dneva natančno opredeliti faze prenove, vseeno pa pričakujemo, da bodo zadeve potekale po časovnici. Dela na križišču pred Kandijskim mostom se bodo pričela po dokončanju gradbenih del na Pugljevi ulici, slednje pa je odvisno od arheoloških izkopavanj na njenem zgornjem delu. Pugljeva ulica, del Sokolske in križišče pred Kandijskim mostom bodo predvidoma dokončani poleti, Glavni trg pa predvidoma konec oktobra,« so za Dolenjski list pred časom pojasnili z rotovža.

Tekst in foto: M. M.

Galerija













starejši najprej

novejši najprej Komentarji (5) 2h nazaj 1 (3) (2) (3)(2) Oceni KraJan Tam ni nobenega gradbišča še, samo zaprli ste cesto. Infrastrukturni kolektor ni še končan, je na četrtini načrtovane dolžine. Že dva tedna ropotate pred mladinsko knjigo in se sploh ne premikate nikamor. >>Pri tako velikem projektu je težko do dneva natančno opredeliti faze prenove, vseeno pa pričakujemo, da bodo zadeve potekale po časovnici.<< Dajte se odločit že enkrat. Ali so po časovnici kakor je to župan napisal v prejšni propagandni novici, ali ne greste po časovnici. Pa dajte objavit to časovnico. "Gradbena dela" potekajo že 6 mesecev, do konca narejen pa ni niti en odsek. September in oktober, mogoče 2020, dobro pa je vedeti, da macedonija in groblerja ne bo več na volitvah 2018. 1h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni gregorbojanbostjanspela Krajan, dobro je vedeti da ne pobegneta ta dva in ostali kompanjoni v tem "mega projektu" lopovščine roki pravice, kaj volitve....to sploh ni sporno. Ne bi se smeli izmuzniti... 1h nazaj Oceni Podgurc iz mejsta bul osuvražene županije še nej blu u noumejst 54m nazaj Oceni Jan Glede na to, da že odstanjujejo kocke je že gradbišče. Če ste slepi, potem najbrž v življenju še kaj drugega ne vidite. 7m nazaj Oceni KraJan Bolj švoh odstranjujejo te kocke, ni videt da bi kaj delali. Boštjan, daj se stegni tam iz rotovža, maš dober razgled, pa poslikaj situacijo. Preglej samo prijavljene komentatorje