Pogrešajo 84-letno Marijo Krušič

3.4.2018 | 11:55

Novo mesto, Orešje - Iz Policijske uprave Novo mesto s sporočili, da so bili danes nekaj pred 9. uro bili obveščeni, da je iz doma za starejše občane v Orešju v občini Šmarješke Toplice okoli 6.30 neznano kam odšla njihova oskrbovanka, 84-letna Marija Krušič. Gospa, ki potrebuje redno zdravstveno oskrbo, je iz doma odšla peš, oblečena je bila v pulover rdeče barve in temno sive hlače, obuta pa v rdeče natikače.

Policisti so takoj začeli z iskanjem, v pomoč jim prihaja tudi policijski helikopter, vendar do tega trenutka pogrešane še niso našli. Zato naprošajo vse, ki bi pogrešano videli, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200.

M. Ž.