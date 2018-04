V nesreči na avtocesti huje poškodovana sopotnica

3.4.2018 | 15:00

V soboto okoli 15.30 je 41-letni voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške na avtocesti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Vozilo je odbilo še v žičnato ogrado in pristalo na strehi. V nesreči se je 40-letna potnica v vozilu huje poškodovala, voznik pa je bil lažje poškodovan.

Na mostu prehiteval avtomobil in trčil v drugega

Na Ločenskem mostu v Novem mestu se je v petek okoli 21. ure zgodila prometna nesreča. 24-letni voznik avtomobila je nepravilno prehiteval avtomobil, ki je vozil pred njim, in zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil v avtomobil 25-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. 24-letnega povzročitelja iz Novega mesta so z rešilcem odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan, 25-letnik pa se je lažje poškodoval. Za povzročitelja so odredili strokovni pregled, zoper njega pa bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja predrzne vožnje v cestnem prometu. Med postopkom so še ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem vozilu pa sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki pripadata drugima voziloma.

Med obravnavo prometne nesreče je javni red in mir kršil 20-letni moški iz Kočevja, ki se je nedostojno vedel do gasilcev med reševanjem oziroma odstranjevanjem posledic prometne nesreče. Zaradi kršitev so mu policisti izdali plačilni nalog.

Tovornjakar pregloboko pogledal v kozarec

Novomeški prometniki so v noči na velikonočno nedeljo na Obrežju zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku tovornega vozila, ki je pokazal, da je 53-letnik imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila

V nedeljo okoli 19.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Mirno in Slovensko vasjo. 35-letna voznica avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Voznica, ki se v nesreči ni poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,62 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob motorni žagi

V Brežicah je v noči na petek nekdo vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in odnesel dve motorni žagi.

Ostali brez denarja

Med četrtkom in petkom je v Šmavru nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel 200 evrov.

Na Ulici Heroja Stariha v Črnomlju je v petek popoldne neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denarnico z okoli 500 evri.

Vlom v skladišče dveh prodajaln

V Gornjih Praprečah je v noči na soboto nepridiprav vlomil v skladišči dveh prodajaln in odnesel kmetijske proizvode.

Odnesel električne vodnike

V noči na soboto je v Dobruški vasi neznanec vlomil v ograjen skladiščni prostor in odnesel električne vodnike. Škode je za okoli 1000 evrov.

Škode za 2500 evrov

Trebanjski policisti so bili v soboto dopoldne obveščeni, da je ponoči v Šentrupertu nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše ter odnesel dve motorni žagi in dve udarni kladivi. Lastnika je oškodoval za 2500 evrov.

Ob denar in nakit

Na Kolodvorski cesti v Črnomlju je v nedeljo popoldne neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in nakit ter lastnika oškodoval za 1700 evrov.

Razgrajač skakal po tujem avtomobilu

Črnomaljske policiste je v petek okoli 20. ure na pomoč poklical občan. Na cesti v Semiču naj bi stal neznani moški, zato je vozilo ustavil, neznanec pa je splezal na pokrov motorja njegovega vozila in na streho, odtrgal brisalec, skakal po vozilu in padel na tla. Tudi po prihodu policistov se 33-letnik ni pomiril in ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Prijeli enajst tujcev

Na območju policijskih postaj Črnomelj in Brežice so policisti med petkom in ponedeljkom pri opravljanju nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 11 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v azilni dom.

M. Ž.