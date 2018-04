Je direktor občinske uprave pisal žaljive komentarje?

Novo mesto, Žužemberk - Na novomeškem okrožnem sodišču je bil danes predobravnalni narok za direktorja občinske uprave Občine Žužemberk Jacquesa Grosa, ki mu zasebni tožilec Darko Pucelj iz Žužemberka (občinski svetnik) očita storitev 10 kaznivih dejanj razžalitve in sedmih kaznivih dejanj žaljive obdolžitve. Gros je krivdo zanikal.

Zasebni tožilec Grosu očita, da je med marcem 2014 in junijem 2015 na spletnih straneh Dolenjskega lista pod psevdonimom »odgovornost« objavljal komentarje, ki naj bi se nanašali nanj. Naj navedemo nekaj spornih komentarjev:

»Res škoda, da drkec ni bil izvoljen za župana, pa res ne vem, zakaj ga ljudje ne marajo. Pa še veliko denarja bi prišparali, ker sebe pa menda ne bi prijavil ali ovadil …«, »Končno se je pokazalo, da svetniki svetniške skupine kljub pomoči glavnega politkomisarja in sestavljalca gradiv, prijav in ovadb, dvakratnega neuspešnega kandidata za župana niso sposobni sklicati kaj šele voditi seje …, »Franc Jožef in resnica oziroma Darkec, večno neuspešen kandidat za župana …«, »… Kljub temu da je perutnina s plavalnim mojstrom iz Trških njiv na čelu in ostalimi ovaduhi neumorno pisala ovadbe in prijave …«

Avtor komentarjev je za Puclja navajal še izraze: bebavec, izmeček, svinger ... »S temi komentarji, ki izražajo negativno vrednostno sodbo, je razžalil in žaljivo obdolžil mojega klienta,« je med branjem tožbe rekel Pucljev odvetnik Klemen Štefančič.

In kako je Pucelj prišel do tega, da naj bi komentarje pisal prav Gros? Dolenjski list je namreč sodišču na podlagi sodne odredbe sporočil, da je sporne komentarje objavljala oseba z elektronskim naslovom gros.jacques1@gmail.com, navedena je bila tudi mobitel številka, ki je enaka Grosovi (ta je sicer splošno znana), poleg tega še ID številko in uporabniško ime: odgovornost.

NEZAKONITI DOKAZI?

Gros je dejal le, da krivde ne prizna in kasneje še, da gre za lokalne politične zadeve. Poleg njega sta pred sodnico Betko Šimc sedeli dve zagovornici iz odvetniške pisarne Mira Senice - Katarina Mervič in Alenka Sagmeister Ranzinger. Slednja je najprej podala predlog za izločitev vseh dokazov. »Po mnenju obrambe so glavni dokazi pridobljeni nezakonito s hudimi kršitvami zakona o kazenskem postopku in ustave,« je rekla in pojasnila, da bi preiskovalna sodnica osebne podatke, kot je IP naslov, lahko zahtevala le v primerih, ko gre za uradno pregonljiva dejanja, kar pa kaznivo dejanje žaljive obdolžitve in razžalitve vsekakor ni.

V nadaljevanju je dejala tudi, da elektronski naslov gros.jacques na domeni gmail lahko ustvari kdorkoli, ne le posameznik s tem imenom in priimkom. »To ne pomeni, da je komentarje pisal Jacqes Gros, to pomeni, da jih je lahko pisal kdorkoli, ki je hotel prikriti svojo identiteto,« je še povedala odvetnica Sagmeister Ranzinger, ki je sodnici in obrambi izročila še kakšnih 10 centimetrov debel paket dokaznih predlogov.

ISTA AKTERJA, ZAMENJANI VLOGI

Omejena odvetnica je še predlagala, da bi zaradi ekonomičnosti v enotno obravnavo združili to zadevo in še zasebno tožbo Jacquesa Grosa zoper Darka Puclja zaradi razžalitve. Ko smo jo kasneje vprašali, za kaj gre pri tisti tožbi, je odgovorila, da še ni pravnomočna, zato o njej ne more govoriti. Je pa bil bolj zgovoren odvetnik Darka Puclja, ki je pojasnil: »Tisti postopek je procesni manever nasprotne strani, ki Puclju očita, da je v zasebni tožbi Jacquesa Grosa poimenoval z napačnim pravnim izrazom, namesto obdolženec obtoženec.«

