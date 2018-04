Pogrešano Marijo Krušič še iščejo

3.4.2018 | 18:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Z novomeškega ReCO so sporočili, da se je danes ob 12.24 na območju občine Šmarješke Toplice začela iskalna akcija pogrešane osebe. Kot smo poročali, je iz doma za starejše občane v Orešju danes okoli 6.30 neznano kam odšla njihova oskrbovanka, 84-letna Marija Krušič. Gospa, ki potrebuje redno zdravstveno oskrbo, je iz doma odšla peš, oblečena je bila v pulover rdeče barve in temno sive hlače, obuta pa v rdeče natikače.

»Na terenu so policisti, vodniki reševalnih psov pri KZS in ZRPS ter gasilci iz PGD Orešje, Zbure, Šmarjeta in Bela Cerkev. Iskalna akcija še poteka,« so ob 18. uri dodali dežurni na 112.

Policisti sicer naprošajo vse, ki bi pogrešano videli, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200.

V Posavju je dan minil bolj mirno, izrednih dogodkov niso zabeležili.

M. M.