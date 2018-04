Košarkarji Krke so v finalu druge jadranske lige

3.4.2018 | 20:40

Paolo Marinelli (na sliki s sredine tekme z Borcem z žogo v roki) je bil nedvomno Krkin junak polfinala v Čačku. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so na prvi polfinalni tekmi zaključnega turnirja druge jadranske lige v Čačku s 86:82 premagali domačega Borca in se bodo jutri v finalu za vrnitev v prvo jadransko ligo pomerili z zmagovalcem drugega polfinalnega dvoboja med Sixt Primorsko in Vršcem.

Čeprav so bili domačini, ki so v ligaškem delu druge jadranske lige osvojili prvo mesto, na svojem parketu favoriti prvega polfinala, jim ni uspelo razveseliti 2500 gledalcev, kolikor se jih je zbralo na tribuni čačanske dvorane. Novomeščani so, še pod vtisom sredine zmage nad istim nasprotnikom v Novem mestu, že začeli bolje in v četrti minuti povedli z 12:7. Domačini so jih ujeli pri osemnajsti točki, sledila pa je izenačena igra vse do sredine druge četrtine, ko se je Novomeščanom ustavilo, Borac pa je povedel za sedem točk ter ob polčasu še za eno več.

V tretji četrtini je Krkinim košarkarjem uspelo postopoma se približati domačinom in dve minuti pred koncem priti znova v vodstvo (61:60) ter z minimalno prednostjo za eno točko začeti zadnjo četrtino, v kateri vodstva niso več izpustili iz rok. Ko je Marinelli 47 sekund pred koncem srečanja Krko z dvema prostima metoma popeljal v vodstvo za sedem točk (83:76), so bili Novomeščani z eno nogo že v finalu, a sta za razburljiv zaključek srečanja nato vsak s po dvema zgrešenima prostima metoma poskrbela Šiška in Bratož, na srečo pa je dva prosta meta, s katerima bi izid izenačil, pet sekund pred koncem zgrešil tudi Balaban, le za sekundo igre kasneje pa je bil s črte prostih metov znova dvakrat natančen Marinelli in tekme je bilo konec.

Jutrišnje finale se bo v Čačku začelo ob 19. uri.

Borac : Krka 82:86 (24:21, 47:39, 63:64)

Borac: Popović 7, Pešaković 21, Balaban 10, Dimić 1, Stojadinović 6, Todorović 17, Čarapić 4, Marinović 16.

Krka: Šiška 2, Marinelli 20, Bratož 10, Cinac 13, Dimec 8, Đapa 15, Jošilo 13, Kovačević 5.

I. Vidmar