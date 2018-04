Odšla je Marjanca Dobnikar

4.4.2018 | 08:00

Marjanca Dobnikar (Foto: Matej Kramžer)

Peletenica-srce (Foto: Arhiv Posavskega muzeja Brežice)

Ljubljana, Artiče - Na ljubljanskih Žalah so se v petek poslovili od Marjance Dobnikar, ki se je leta 1929 rodila v Artičah v Ostreličevi družini kot četrti otrok.

»Po njeni zaslugi se je ohranila, natanko dokumentirala in se nadaljuje veščina izdelovanja okrašene praznične pletenice v obliki srca. Domiselno in spretno pa jo je tudi nadgradila z različnimi drobnimi in natančno izdelanimi testenimi predmeti za posebne priložnosti. Izdelala je 615 srčevih pletenic, za vsako je porabila 5 delovnih ur, skupaj 3075 ur – če bi ure pretvorili v 8-urne delovnike, bi jih bilo 385. Zadnji dve, 614. in 615. srce, je z ljubeznijo izdelala za razstavo Ženitovanjska pletenica v obliki srca – živa dediščina v Posavskem muzeju v Brežicah. Vitrino s pletenima srcema sta spremljala slikovna dokumentacija s postopkom izdelave pletenice v 24 slikah in 12-minutni dokumentarni film Izdelava srčeve pletenice Marjance Dobnikar,« je zapisala etnologinja dr. Ivanka Počkar iz Posavskega muzeja.

