Zagorelo trikrat v eni uri

4.4.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.20 uri je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli 2000 kvadratnih metrov površine.

Ob 20.04 je v bližini Potočne vasi prav tako gorela trava na površini 1000 kvadratnih metrov, ponovno so bili na terenu gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 20.26 se je zgodba ponovila pri naselju Hudo, gorela je trava na površini okoli 1000 kvadratnih metrov. Ogenj so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Na kraju so bili prisotni policisti.

Gorelo je tudi na Kočevskem, ob 19.15 je ob jezeru v bližini ulice Trata VII v Kočevju gorela travnata površina. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so požar pogasili.

Bili so brez vode

Včeraj ob 18.44 je v vaseh Klečet in Šmihel pri Žužemberku, občina Žužemberk, prišlo do prekinitve oskrbe s pitno vodo. Dežurni delavci Komunale Novo mesto so napako na cevovodu odpravili do 21.00.

Vodo prekuhavajte

Komunala d.o.o. Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda zaradi povečane motnosti od 1.4.2018 neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 15.00 zaradi del občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC in TP LISEC 3;

- od 8.00 do 15.00 pa bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM, TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU in TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Srednje Arto in Dolenja Lepa vas med 10:00 in 13:00 uro.

M. K.