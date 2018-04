Ana Srpčič edina kandidatka za ravnateljico vrtca Čebelica

4.4.2018 | 09:00

Ana Srpčič se je nedavno s svojim programom predstavila tudi občinskim svetnikom.

Šentjernej - V Šentjerneju bodo kmalu dobili nov vrtec, pa tudi novo ravnateljico. Vse kaže, da bo to dosedanja ravnateljica Ana Srpčič, saj je bila na nedavnem razpisu za to delovno mesto edina kandidatka.

Ana Srpčič

Srpčičeva, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, ki je v Vrtcu Čebelica Šentjernej zaposlena že 29 let, od leta 2012 pa je na delovnem mestu ravnateljice, izpolnjuje za ravnateljico vse pogoje. Pa tudi sicer ji dobro kaže, saj je dobila sama pozitivna mnenja: tako sveta staršev, vzgojiteljskega zbora in na nedavni seji tudi občinskega sveta Občine Šentjernej, kar gotovo pomeni priznanje njenemu dosedanjemu delu. Svetnikom se je predstavila s svojim programom in videnjem razvoja predšolskega varstva, poudarila pa je dober, kakovosten vzgojno-varstveni program, ki bo otrokom nudil možnost za optimalen razvoj, dobro sodelovanje s starši in z ustanoviteljem ter lokalnim okoljem.

Zdaj bo o izbiri novega vodstva vrtca Čebelica odločal Svet zavoda, na to odločitev pa mora v 30 dneh dati soglasje še šolsko ministrstvo.

Besedilo in foto: L. Markelj