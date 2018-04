V Beli krajini lani za 30 odstotkov nočitev več

4.4.2018 | 10:00

Foto: RIC Bela krajina

Črnomelj - V Razvojno informacijskem centru Bela krajina ugotavljajo, da uradni statistični podatki za leto 2017 kažejo dobre rezultate turističnega obiska in nočitev v Beli krajini. Po podatkih Statističnega urada je namreč v Beli krajini prenočilo 29.867 obiskovalcev, ki so ustvarili 71.800 nočitev.

Povprečna doba bivanja je bila 2,4 dni, ta pa se približuje slovenskemu povprečju, ki znaša 2,53 dni. Ponovno so bili najpogostejši obiskovalci iz Nemčije, držav Beneluksa, Italije in Francije, so navedli v RIC Bela krajina.

V letu 2017 je bilo tako kar 30 odstotkov nočitev več kot v letu prej. Ob tem so poudarili, da za nekatere mesece Statistični urad nima podatkov, hkrati pa upošteva samo tiste nočitvene kapacitete, ki imajo več kot 10 ležišč, zato sklepajo, da je dejansko število nočitev še večje.

Bela krajina je bila v novi Strategiji razvoja trajnostnega turizma Slovenije uvrščena v makrodestinacijo »Osrednja Slovenija« in opredeljena kot ena izmed 34 vodilnih destinacij slovenskega turizma. V RIC Bela krajina skladno z nacionalno strategijo in strategijo razvoja turizma v Beli krajini pripravljajo promocijske akcije, kampanje digitalnega marketinga, oblikovanje integralnih turističnih produktov, digitalno akademijo in ostale aktivnosti, ki bodo Belo krajino še bolj utemeljile kot obiska vredno destinacijo, so že zapisali.

M. Ž.