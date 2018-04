Zadišalo po kruhu

4.4.2018 | 10:00

Novo mesto - Šmihelski tretješolci z učiteljicama Zlatko in Tončko so se v okviru pouka pogovarjali o kruhu, kjer so spoznali, kako so njihove babice pekle kruh. Spoznali so, katere sestavine potrebujejo, si ogledali postopek priprave. Ker so toliko slišali o tem, so se odločili, da se preizkusijo praktično. Nadeli so si predpasnike in začeli z delom. Vsak je zamesil svoj hlebček in ga tudi spekel. Nekateri so ga posuli s semeni. Bilo je veliko veselja, ko je vsak imel v roki svoj sveže pečen hlebček kruha. Še toplega so poizkusili in ga z veseljem odnesli domov.

Helena Murgelj,

OŠ Šmihel Novo mesto

