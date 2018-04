Veseli velikonočni zajčki

4.4.2018 | 10:10

Novo mesto - V ponedeljek, 26. marca, smo v našo skupino podaljšanega bivanja Osnovne šole Šmihel Novo mesto povabili delavko naše šole, Irmo Pureber.

Izvedla je praznično velikonočno delavnico, in sicer so učenci pod njenim vodstvom izdelali zajčka. Irma zelo rada ustvarja in dela z otroki. Rada ima naravo. Ko jo opazuje, se ji porajajo ideje za ustvarjanje. Pred izvedbo delavnice se je učiteljica Helena z učenci pogovorila o veliki noči, o največjem in najstarejšem krščanskem prazniku ter o velikonočnih simbolih. Učenci so našteli: pirhe, butarice, jagnje, zajčka, piščance, kokoši, petelina… Velikonočni motivi se pojavljajo tudi na voščilnicah in razglednicah. V učilnici so pripravili razstavo voščilnic in razglednic. Pri izdelavi zajčka so učenci uporabljali naravni in odpadni material. Vsak učenec je dobil leseno poleno. Za ušesa in smrček so uporabili drevesno skorjo, za oči in zobke pa odpadni material. Zajčka so tudi okrasili. Pri delu jim je pomagala tudi Danica Pelc.

Učenci so bili z izdelki zelo zadovoljni, saj so z veseljem ustvarjali. Zajčki bodo pred prazniki krasili šolo in zeliščni šolski vrt.

Helena Murgelj,

OŠ Šmihel Novo mesto

