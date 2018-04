Moj hišni ljubljenček

4.4.2018 | 10:20

Novo mesto - V sklopu projekta Erasmus + so se učenci od 1. do 4. razreda na Osnovni šoli Šmihel Novo mesto preizkusili v fotografiranju svojih hišnih ljubljenčkov, v prvi skupini podaljšanega bivanja so jih tudi narisali. Vse fotografije in risbe smo razstavili v šolski avli. Tako imamo razstavljenih veliko vrst psov in muc, pa zajčke, hrčke, ribice, želve, tudi pujska… Razstava je prava paša za oči, saj se učenci, delavci šole in starši radi ustavijo ob njih. Učenci tretje skupine podaljšanega bivanja so o hišnih ljubljenčkih zapisali:

Moj hišni ljubljenček je mucek. Rad pleza in se skriva, kdaj me tudi opraska in je tudi poreden. Imam ga rad, če ga ne bi imel, bi bil žalosten, ker mi dela družbo.

Patrik

Moja najljubša žival je mačka, ker se igra in brez nje ne morem živeti. Z mamico sva se zmenila, da jo bom dobil, ko bom malo večji.

Tian Z.

Imam muca z imenom Sivko. Je dober plezalec, ni za božati. Pri bratrancih ima plezalno hiško. Ima me rad. Vsakič, ko grem v šolo, ga pozdravim: Adijo, Sivko, kmalu se vidiva.

Lovro

Imam ribice, so srčkane. Živijo v akvariju, jih hranim.

Žan

Moj najboljši ljubljenček je muca. Je nagajiva in živahna. Imam jo doma. Ime ji je Miša. Hranim jo in crkljam.

Žiga

Moja najljubša žival je kuža, ker se igra in laja.

Jakob

Moj hišni ljubljenček je papagaj. Imam ga doma. Ime mu je Koki. Lahko ga spustim po stanovanju. Žvižga. Vsako jutro mu dam hrano in tako poskrbim zanj.

Tijana

Doma imam v stanovanju kužka. Ime mu je Taj. Je lep in puhast. Srčkano spi. Vsako jutro me zbudi, tako da me poliže po ušesu.

Nika

Zajec mi je všeč, ker je puhast. Brez njega bi bil moj prosti čas pust. Dela mi družbo, da mi ni dolgčas.

Lea

Rada bi imela kužka za hišnega ljubljenčka. Zgradila bi mu hišico, ga nahranila in ga čuvala. Sprehodila bi ga v park.

Dijana

Imam želve, so rumenovratke. Vsak dan jih dam na roko.

Tian M.

Rada bi imela hrčka, ker so tako puhasti in ljubki, imajo ljubek smrček.

Nuša

Helena Murgelj,

OŠ Šmihel Novo mesto

