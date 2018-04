Ukradli računalnik, nakit, denar, celo kovance iz avtomata

4.4.2018 | 13:05

Ilustrativna fotografija (Foto: DL)

Med petkom in torkom je na delovišču v Češči vasi nekdo vlomil v gradbeni zabojnik, poškodoval avtomat za tople napitke in ukradel kovance. V nedograjenem objektu je potrgal električne vodnike in povzročil za 5.000 evrov škode.

Na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki je med ponedeljkom in torkom neznanec vlomil v poslovne prostore podjetja ter vzel računalnik in dva monitorja.

V noči na torek je na Uršnih selih nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Škode je za okoli 1.500 evrov.

Včeraj pozno popoldne v Srednjem Grčevju neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil denar. Lastnico je oškodoval za 800 evrov.

V Kočevju so vlomili v gostinski lokal in ukradli okoli 150 evrov.

V Grosupljem so vlomili v trgovino in odtujili mesne izdelke ter pijačo. Povzročili so za okoli 2000 evrov škode.

J. A.