Beno Kunst je državni prvak v skokih z male prožne ponjave

4.4.2018 | 10:30

Brežice - V četrtek, 29. marca, je v športni dvorani pri OŠ Brežice potekalo državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol v skokih z male prožne ponjave. Med nastopajočimi šestnajstimi srednjimi šolami je bila tudi Ekonomska in trgovska šola Brežice s svojima ekipama fantov in deklet. Fantje so osvojili ekipno peto mesto. Stopničke so zgrešili le za las z 0,8 točk zaostanka.

V posamični konkurenci je ponovno zablestel Beno Kunst, dijak ETrŠ Brežice, ki je po besedah svojega profesorja Alberta Žnidaršiča pometel z vsemi srednješolci in gladko zmagal ter osvojil zlato odličje. Za virtuozne skoke je prejel tri desetke in eno oceno 9,8. V moški ekipi ETrŠ Brežice so sodelovali še Rok Doberšek, Luka Cerjak, Miha Ficko in Jasmin Hotič.

Dekleta ETrŠ Brežice so osvojila 8. mesto ekipno. Med posameznicami pa se je najbolje uvrstila Manuela Sotler. Obe ekipi je pripravljal mentor profesor športne vzgoje Albert Žnidaršič. Vsem nastopajočim akrobatom in mentorju iskreno čestitamo!

Albert Žnidaršič in Metka Galič,

ETrŠ Brežice