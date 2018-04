Jorgić najprej proti Tai-Wei Wangu iz Tajvana

4.4.2018 | 11:00

Darko Jorgić

Otočec - Včeraj se je na Otočcu s kvalifikacijskimi dvoboji in predkrogom začel turnir serije ITTF challenge za odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu. Na Glavnem turnirju, ki se bo začel danes ob 13.15, bodo Slovenijo zastopali Bojan Tokič, član novomeške Krke Darko Jorgić in Deni Kožul, ki jim ni bilo treba igrati kvalifikacij, in dolgoletni igralec in trener Krke Uroš Slatinšek, ki danes vodi novomeško športno društvo SU. Kvalifikacije je uspešno prestal še en igralec Krke Tilen Cvetko, ki pa je tekmovanje končal v predkrogu. Nasprotnik Darka Jorgiča v prvem korgu bo Tai-Wei Wang iz Tajvana, Uroša Slatinška pa Huang-Chiehu Chiangu, ki prav tako prihaja iz Tajvana.

Iz kvalifikacij se je naprej uspelo prebiti tudi članici Krke Aleksandri Vovk, ki pa jo je v predkrogu premagala Rusinja Anastasija Komova. Z zmago in porazom je kvalifikacije končal tudi Peter Hribar, medtem ko ostalim domačim igralcem ni uspelo dobiti nobenega dvoboja

V konkurenci do 21. leta kvalifikacij ni bilo potrebno igrati Darko Jorgiču in Deniju Kožulu, ki sta neposredno uvrščena na glavni turnir, v kvalifikacijah pa je bil z dvema zmagama uspešen le Erik Paulin. Z zmago in porazom sta tekmovanje končala krkaša Tilen Cvetko in Peter Hribar, Aleksandra Vovkpa je v kvalifikacijah zabeležila zmago in dva poraza.

Na glavnem turnirju igre parov bosta med moškimi od Slovencev igrala le Bojan Tokič in Darko Jorgič, med ženskimi dvojicami pa Alex Galič in Ana Tofant.

I. V.