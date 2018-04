V Trebnjem se obetajo nove zapore cest

4.4.2018 | 11:45

V Trebnjem so danes podpisali dve pogodbi. Na sliki trebanjski župan Alojzij Kastelic, direktor podjetja Komunalne Gradnje Viktor Dolinšek in direktor Kmetijske Zadruge Trebnje Ludvik Jerman.

Trebnje - Občina Trebnje bo obnovila 660 metrov lokalne ceste med Trebnjem in Račjim selom. Župan Alojzij Kastelic je danes dopoldan z direktorjem grosupeljskega podjetja Komunalne Gradnje Viktorjem Dolinškom podpisal pogodbo za izvedbo projekta, ki znaša okoli 286 tisoč evrov.

Rekonstruirali bodo lokalno cesto, obenem pa zgradili tudi pločnik. »Pripravljamo cesto, ki bo glavna napajalna cesta proti Trebnjem. Pomenila bo tudi del povezave s severno obvoznico, ki bo najbrž šele čez 20 let. V kratkem bomo navezali tudi naselje Studenec, kajti tam bo v prihodnje precej novih poselitev, da ne bomo motili prebivalcev Rožnega Vrha in tudi Studenca, kjer so ceste ozke, pa bomo uredil navezavo na to cesto. Zaradi tega tudi ta investicija,« je povedal Kastelic.

Občina je skupaj s Kmetijsko zadrugo Trebnje prav tako s podjetjem Komunalne Gradnje podpisala še pogodbo za ureditev krožnega križišča pri KZ Trebnje. »S tem bo omogočena večja varnost in večja dostopnost do zadruge, prav tako pa bo lažje vključevanje z Režunove ulice,« pravi župan. Krožišče bo nekoliko dvignjeno, v sklopu projekta bodo uredili tudi vso komunalno infrastrukturo, trebanjska kmetijska zadruga pa financira ureditev parkirišča pred trgovino in novega uvoza. Vrednost investicije znaša okoli 378.000 evrov.

Kot je dejal Dolinšek, bodo z deli začeli v kratkem, za obe investiciji pa za mesec in pol predvidevajo zapreti oba odseka ceste. Obvoz bo urejen.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija