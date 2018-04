Zvonko Lah za DL o izstopu iz NSi: »Prava anketa bodo volitve!«

4.4.2018 | 14:00

Zvonko Lah (Foto: J. S., arhiv DL)

Ljubljana, Mirna Peč - Zvonko Lah je včeraj izstopil iz poslanske skupine NSi, so sporočili iz stranke. Lah je bil v državni zbor izvoljen na listi SDS, a je iz nje izstopil in se 1. februarja lani pridružil poslancem NSi.

»Poslanska skupina NSi spoštuje njegovo odločitev in je predsednika državnega zbora že obvestila o njegovi odločitvi,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da se mu zahvaljujejo za vse opravljeno delo in mu želijo vse dobro pri iskanju nove priložnosti drugje.

Mirnopečan sicer iz stranke za zdaj uradno še ni izstopil, bo pa. Neuradno naj bi se po pisanju STA Lah odločil za odhod iz NSi po tistem, ko so interne ankete, ki jih je opravila stranka, v volilni enoti, kjer je želel kandidirati, pokazale prednost drugi kandidatki. To naj bi bila Vida Čadonič Špelič, aktualna direktorica novomeške občinske uprave.

Zvonko Lah je za Dolenjski list pojasnil, da to ni pravi razlog in da tudi ne verjame tej anketi. »Prava anketa bodo volitve,« je poudaril in dodal, da je vztrajal, da gre stranka na volitve s staro predsednico in da je bil proti zamenjavi v vodstvu. »Po novem vodstvu se v stranki ne počutim dobro in tudi nisem edini,« je pridal.

SDS je sicer zoper Laha in poslanca Andreja Čuša, ki je prav tako zapustil poslansko skupino, po odhodu sprožila tožbo za povrnitev sorazmernega dela stroškov iz volilne kampanje. Postopka na novomeškem in ptujskem sodišču še nista končana.

Lah je za Dolenjski list tudi potrdil, da ima na mizi konkretno ponudbo Zelenih Slovenije in se strinja z besedami Čuša, ki je marca 2017 na kongresu Zelenih Slovenije prevzel mesto predsednika stranke, da imata podobno zgodbo in poglede na razvoj Slovenije.

M. Ž.