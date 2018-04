Številka trinajst več kot obetavna

4.4.2018 | 17:25

Župan Ivan Molan je povedal, da je občina pripravila računalniško aplikacijo za vpogled v naložbe. (Foto: M. L.)

Župan Ivan Molan s predstavniki občinske uprave (Foto: M. L.)

Občina Brežice (Foto: M. L.)

Brežice - V občini Brežice so v zadnjih trinajstih letih občutno povečali znesek za naložbe. Medtem ko je občina v letu 2005 namenila za naložbe 1,3 milijona evrov, kar je znašalo 8,5 odstotka proračuna, v letu 2018 proračunska postavka za naložbe znaša 10 milijonov evrov, ali skoraj 38 odstotkov proračuna. Leta 2004 je bilo naložb za 2 milijona evrov, lani za 8,8 milijona, navzgor odstopa leto 2014, ko je občina za naložbe porabila 16 milijonov evrov. Od leta 2005 do 2018 je občina skupno namenila za naložbe preko 123 milijonov, od tega je bilo evropskega in državnega denarja nekaj več kot 42,5 milijona evrov.

Podatke je med drugimi predstavil župan Ivan Molan na današnji novinarski konferenci ob 13. obletnici začetka njegovega županovanja v tej občini.

Molan je 1. aprila leta 2005 prevzel funkcijo župana. Pred tem je bil nekaj časa skupaj z Rokom Kržanom pooblaščenec za vodenje občine, ta pooblastila je prevzel, potem ko je dotedanji župan Andrej Vizjak postal minister za gospodarstvo.

Med prvimi Molanovi cilji na funkciji župana sta bila tudi vzpostavitev politične stabilnosti občine in sodelovanja v občinskem svetu ter iskanje novih virov denarja. Oba cilja je občina pod njegovim vodstvom uresničila. Pri tem je bila v letu 2015 kot prva slovenska občina uspešna na razpisu Evropske komisije za programe športa.

V omenjenih trinajstih letih je občina med drugim precej vložila tudi v krepitev sistema za zaščito in reševanje, povečala je tudi znesek za podporo podjetništvu in kmetijstvu.

Med prihodnjimi načrti je Molan omenil razvoj rekreacijskih dejavnosti na jezeru pri hidroelektrarni Brežice, kar želijo v Brežicah vključiti v turizem. »Če želimo razvijati turizem, moramo zagotoviti prijetno okolje za domačine in za obiskovalce, zato nam je tako okolje cilj tudi v prihodnje,« je rekel župan. Občino najbrž čakajo tudi kar naporna pogajanja z državo, ki jo bodo uradne Brežice po županovi današnji napovedi vztrajno opozarjale, da mora izpolniti sprejete zaveze. Ena od zavez je dogovor med ministrstvom za obrambo in občino Brežice o tem, da ministrstvo občini letno nakaže 600.000 evrov kot odškodnino za delovanje letališče Cerklje ob Krki.

M. L.

