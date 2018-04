Velodrom bo čez tri mesece pod streho

36m nazaj Oceni Športnik555

Če gledamo športno - je to pridoobitev za Atletiko, ki že ima- glej ga zlomka Stadion Portovald in pred vsako OŠ mini atletsko igrišče. Torej v Športu NM " zaposlujemo" le športno panogo ATLETIKA? ?. Lepo. kaj pa ostali športi ? Jih ni ??? Kdaj bo zgrajena večnamenska športna dvorana obljubljena že iz prejšnje vladavine? Ob svetem nikoli. Kje bo zgrajen bazen dokončno? Neimenovanega dne , na neimenovanem mestu. Populistično / v namen lokalne politike sta Privilegirana ATLETIKA in KOLESARSTVO ter novodobno s prihodpom v MONM - Marjana Hribarja tudi NAMIZNI TENIS? Natanko tako kot je bilo pred 100 leti v teh krajih in to zelo lepo opisuje novinar DL v prispevkih ob razglasitvi tako im. Štukljevega leta. Ena sama manipulacija, zavajanje in klientalizem, ne pa resnična skrb za ŠPORT , ki generalno ugaša v NM.