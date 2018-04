Je kdo ponaredil elektronski naslov ali je žalil direktor?; Razprava ob imenovanju županove žene za direktorico

5.4.2018 | 07:50

Ali je direktor občinske uprave občine Žužemberk Jacques Gros med marcem 2014 in junijem 2015 na spletnih straneh Dolenjskega lista res pisal žaljive komentarje, kar mu očita zasebni tožilec Darko Pucelj iz Žužemberka, sicer tudi občinski svetnik, bo presodilo sodišče. Bili smo na predobravnalnem naroku, na katerem je Gros obtožbe zanikal, še več podrobnosti pa preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

ŽENA METLIŠKEGA ŽUPANA NAJBOLJŠA IZBIRA?

Veliko prahu je dvignila že kandidatura Mojce Stopar Zevnik za direktorico Doma starejših občanov Metlika. Ker gre za ženo aktualnega metliškega župana Darka Zevnika, naj bi zadeva romala celo na Komisijo za preprečevanje korupcije, brez razprave pa ni šlo niti na seji metliškega občinskega sveta. V Dolenjcu preberite, kdo je kaj rekel in kaj so sklenili svetniki in svetnice.

10 LET ŽIVI V AVTU

Naša novinarka Janja Ambrožič je že pred časom, na pobudo bralcev, iskala dolenjsko brezdomko, ki v avtu živi že deset let. Iskanje takrat ni obrodilo sadov, sedaj pa se je gospa pojavila na vratih novinarkine hiše. Njeno zgodbo in pojasnila nekaterih institucij, boste lahko prebrali v časopisu, katerega novinarke in novinarji smo obiskali tudi festival potic, blagoslov motoristov, kolesarsko dirko za veliko nagrado Adrie Mobil in številne druge dogodke, s katerih vam predstavljamo fotoreportaže.

