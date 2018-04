Z avtom v jarek

5.4.2018 | 07:10

Sinoči ob 22.42 uri so posredovali gasilci PGD Sevnica na cesti Križišče–Hinjce, občina Sevnica, kjer je voznik z osebnim vozilom zapeljal v obcestni jarek. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Težave s centralno

Ob 9.59 je v bivalnem vikendu v Gradišču pri Trebnjem zaradi pregretja vode v peči centralne kurjave popustil varnostni ventil. Posledično je v prostor iztekla voda, stopila se je tudi izolacija okoli cevi. Gasilci PGD Ponikve so pregledali sistem in počistili izteklo vodo.

Požari v naravi

Ob 11.48 so pri naselju Bojanci, občina Črnomelj, v gozdu gorele suhe smreke in vejevje. Gasilci PGD Vinica so požar na površini okoli petdeset kvadratnih metrov pogasili.

Ob 19.14 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela vsebina kovinskega zabojnika za smeti. Gasilca GRC Novo mesto sta požar pogasila.

Ob 20.36 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu ponovno gorela vsebina kovinskega zabojnika za smeti. Pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili okoliški prebivalci. Posredovanje gasilcev ni bilo potrebno.

Ob 0.06 je na Trati v Kočevju na površini 500 kvadratnih metrov gorela trava. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ogenj iz dimnika na tram

Ob 21.16 so v Ulici Ivana Roba v Novem mestu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Zaradi poškodbe dimnika je zagorel še lesen tram, ki je bil ob dimniku. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel/NM. Gasilci so še s termovizijsko kamero pregledali prostor ob dimniku, odmaknili pohištvo in izmerili morebitno prisotnost plinov.

Ob 18.41 so v Trebnji Gorici, občina Ivančna Gorica, gorele saje v dimniški tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Krka so saje pogasili, dimnik pregledali s termovizijsko kamero in ga očistili

Pomoč Sevničanki

Ob 3.09 je v ulici Pod Vrtačo v Sevnici starejša oseba obtičala v toaletnem prostoru. Gasilci PGD Sevnica so občanko dvignili in polegli v posteljo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM);

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Apnenik in Ravnik med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Kovačev hrib med 8.15 in 10.45 uro ter Pusti vrh med 11.30 in 14. uro.

