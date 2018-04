Zmaga v finalu in vrnitev v elito

5.4.2018 | 08:25

Košarkarji Krke so pokalom za naslov prvaka v drugi jadranski košarkarski ligi (Foto: Ivica Veselinov)

Novo mesto - Košarkarjem Krke je uspel veliki met. Po zmagi nad domačim Borcem so na finalnem turnirju druge jadranske lige v Čačku v finalu s 87:73 ugnali še Sixt Primorsko in se tako po enem letu premora vračajo v prvo jadransko košarkarsko ligo med elitna moštva območja nekdanje Jugoslavije.

Košarkarji Krke so tokrat odigrali res sijajno tekmo. Tekmecem so dovolili vodstvo le v prvih minutah pri 5:4 in 7:6, potem pa nič več. Odločilna je bila tokrat tretja četrtina, ki so jo Novomeščani dobili z 21:9, v končnici pa so poskrbeli, da se jim Primorci niso mogli več približati in tako ogroziti njihovo zmagoslavje. Najboljša igralca finalnega obračuna sta bila Marko Jošilo, sicer domačin iz Čačka, s 16 točkami, desetimi skoki in petimi asistencami, in Novomeščan Domen Bratož, ki je bil z 18 točkami najboljši strelec srečanja.

Krka : Sixt Primorska 87:73 (31:29, 47:45, 68:54)

Krka: Šiška 2, Marinelli 16, Osolnik 7, Bratož 18, Cinac 11, Dimec 11, Đapa 9, Jošilo 16, Kovačevič 2.

Sixt Primorska: Rebec 10, Ferme 14, Čakoran 10, Joksimović 3, Mulalić 5, Zupan 5, Hodžić 5, Vujasinovič 7, Kong 11, Morina 3.

I. Vidmar

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj Oceni Donćić Bravo naši!!!! Tako se igra za boje Dolenske. V Jugoslovanski ligi bumo nekje u sredini. Još kakšnega fanta iz Srbije pripeljemo, da bu košarka bol kvalitetna. Nikako pa neke polovične črce kot naprimer Rundolf. Hoćemo raje Omića!! Naprej Krka!!! Preglej samo prijavljene komentatorje