V Metliki odprli prvo belokranjsko demenci prijazno točko

5.4.2018 | 11:25

Štefanija Lukež Zlobec (levo) in Jerneja Šterk sta označili demenci prijazno točko v Metliki (Foto: B. D. G.)

Metlika - Demence je v sodobni družbi vse več, za nameček pa je to ena najdražjih bolezni, je včeraj popoldne v Metliki dejala predsednica slovenskega združenja Spominčica Štefanija Lukež Zlobec.

Skupaj z Jernejo Šterk, v. d. direktorico Doma starejših občanov Metlika, in županom Darkom Zevnikom je namreč nalepila na vhodna vrata dislocirane enote doma, kjer so nameščeni dementni starostniki, posebno nalepko, ki označuje demenci prijazno točko.

To je prva taka točka v Beli krajini, potem ko so jih po državi že odprli nekaj v okviru projekta Za demenci prijazno skupnost, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje.

V kulturnem programu so sodelovali tudi pevci domskega pevskega zbora s harmonikarjem. (Foto: B. D. G.)

"Na točki bodo lahko pomoč dobili dementni bolniki, ki se izgubijo pa ne vedo ne kje in ne kdo so, pa tudi svojci bolnikov z demenco, ki potrebujejo veliko pomoči. Ena osrednjih nalog točke je tudi osveščanje zaposlenih v javnem sektorju od policistov, bankirjev, poštarjev in do zdravstvenega osebja, ki se z osebami s to boleznijo srečujejo, pa ne vedo, kako pristopiti k bolniku," je ob otvoritvi namene točke opisala predsednica Spominčice.

Bogate izkušnje s težavami, ki spremljajo demenco, bodo na točki, kjer je mogoče dobiti tudi informativno gradivo, z obiskovalci delili tudi člani lokalne skupine za samopomoč Regratova lučka.

Otvoritev je pospremil kulturni program, v katerem so sodelovali osnovnošolci, Marica Kambič in del domskega pevskega zbora s harmonikarjem.

B. D. G.

