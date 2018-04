Samo še Jorgić in Tokić med pari

5.4.2018 | 09:10

Darko Jorgić (Foto: I. Vidmar)

Otočec - Slovenska vrsta je sinoči na odprtem prvenstvu Slovenije v namiznem tenisu ostala brez svojega predstavnika med posamezniki, od številnega slovenskega zastopstva pa sta v igri le še Darko Jorgić in Bojan Tokić, ki bosta danes ob 9.40 v osmini finala igre parov pomerila z Avstrijcema Alexandrom Chenom in Simonom Pfeferjem.

V včerajšnjih večernih dvobojih smo spremljali tri slovenske namiznotenisače. Najprej je šel v boj Darko Jorgić, ki je prvi niz dvoboja osmine finala z Romunom Pleteo izgubil na razliko, v drugem izenačil, potem pa tekmecu pustil, da se je razigral in povedel s 3:1 v nizih. Ko je peti niz dobil z 11:8, je zasijalo upanje na preobrat, a je v šestem nizu spet storil nekaj napak in tekma je bila končana. Plete je v zadnjem dvoboju večera v četrtfinalu kategorije do 21. leta, potem ko je Poljak Badowski zlahka dobil prva dva niza, naredil veliki preobrat in se uvrstil v polfinale.

Bojan Tokić je, potem ko je že vodil z 2:0 in 3:2 v nizih, popustil in izgubil tekmo osmine finala s Slovakom Ljubomirom Pistejem. V kategoriji do 21. leta je v četrtfinalu Denija Kožula gladko, s 3:0, izločil Francoz Irvin Bertrand.

Igor Vidmar

