Topliška vas v javni razgrnitvi

5.4.2018 | 13:45

Na seji v Šmarjeških Toplicah je o OPPN Topliška vas spregovorila Mateja Sušin Brence.

Šmarješke Toplice - Severovzhodno od obstoječega kompleksa Term Krka, v večjem delu v naselju Šmarjeških Toplic in v manjšem delu v naselju Brezovica, je območje, ki so ga poimenovali Topliška vas in ga urejajo s posebnim občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).

Mateja Sušin Brence

Šmarješki svetniki so na zadnji seji sprejeli obrazložitev dopolnjenega osnutka odloka, katerega izdelovalec je M Mundus, prostorsko načrtovanje in arhitekturno projektiranje iz Artič. Mateja Sušin Brence, glavna arhitektka, je svetnikom pojasnila, da se v južnem delu območja nahajajo obstoječi počitniški in stanovanjski objekti, ki nimajo ustrezno urejenega statusa, lastniki, ki so tudi pobudniki tega OPPN in ga financirajo, pa ga že dlje časa želijo urediti. V severnem, še bolj nepozidanem delu, pa je interes po gradnji stanovanjskih stavb oz. za počitniško bivanje. Kot že dopušča občinski prostorski načrt, gre za stavbeno zemljišče, predvideno za gradnjo, predvsem za centralne dejavnosti ter dejavnosti, ki so podpora turističnemu območju, in stanovanjske hiše. Po besedah Brancetove, bo na celem območju urejanje šest do sedem enot, možnost pa obstaja še za dodatnih pet. Območje je malce manjše od načrtovanega, ker nekateri niso želeli sodelovati.

Dokument, ki ga je OS potrdil, bo od danes pa vse do 5. maja, torej mesec dni, v javni razgrnitvi, 11. aprila pa bo ob 16. uri v družbenem domu v Šmarjeti organizirana javna razprava, ko so mogoči predlogi in pripombe občanov.

Besedilo in foto: L. Markelj

