Pavlič odstopil z vseh položajev v Slovenskih železnicah

5.4.2018 | 09:45

Albert Pavlič (Foto: L. M., arhiv DL)

Ljubljana - Predsednik sindikata železničarjev Albert Pavlič je odstopil z vseh položajev na Slovenskih železnicah (SŽ). Tudi drugi sindikalist Slavko Berdajs je ponudil svoj odstop, a končno besedo o tem prepustil delavskemu svetu, ki se bo o tem izrekel v torek, je poročal MMC RTV SLO.

Tako je Šentjernejčan Pavlič včeraj prvi presekal mesec dni trajajoč spor med najvplivnejšima sindikalistoma v SŽ-ju – oba sta na Slovenskih železnicah že več kot 30 let in imata približno 8000 evrov bruto plače, domnevno pa sta sprta zaradi preiskave suma korupcije v družbi – in odstopil z mesta predsednika sindikata železničarjev in zveze delavskih sindikatov Solidarnost.

Na železnicah je zaposlenih 7500 ljudi, skoraj vsi so včlanjeni v sindikate, ki jih nadzorujeta oba omenjena. Pri Pavliču jih je 2300, pri Berdajsu pa 4500. In prav pridobivanje drugih na svojo stran je povzročilo neprimerno komunikacijo med Berdajsom in Antonom Škrajnarjem iz SŽ - Potniškega prometa, ki ga je Berdajs skušal pridobiti na svojo stran, piše MMC.

Albert Pavlič in Slavko Berdajs ostajata zaposlena pri Slovenskih železnicah, a proti njima poteka disciplinski postopek.

starejši najprej

Komentarji (2) 2h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni bananastan 8000€? Sindikalist? V državni firmi , ki posluje z izgubo' Kjer je bilo potrebno in bo še dokapitalizirat? Kjer ima predsednik vlede in države nekaj nad 6000€? A komu tole smrdi? Če ne ...bi moralo... 1h nazaj Oceni svedr Kako je to mogoče? Pa tako polna usta vseh politikov kako bodo in so dobro delali...