Podpredsednik Evropske komisije kmalu v Novem mestu

5.4.2018 | 10:25

Novo mesto - Komisija meni, da bi se moral slišati glas vsake Evropejke in Evropejca, zato so dogodki Dialogi z državljani redni del vsakodnevnega delovanja Junckerjeve Komisije. V ta namen prihaja v Novo mesto podpredsednik Evropske komisije, Jyrki Katainen, ki je v Evropski komisiji odgovoren za področja delovnih mest, rasti, naložb in konkurenčnosti EU.

Naslovil bo aktualna vprašanja za Slovenijo in Dolenjsko. Kako naj EU z državami članicami poskrbi za uravnotežen razvoj, ohrani in razvija globalno konkurenčnost ter zagotovi dostojno delo? Bi se za to morala povezati tesneje ali ne? Ali Slovenija in Dolenjska dobro izkoriščata prednosti in razvojne priložnosti, ki jih ponuja EU?

Vabljeni 12. aprila 2018, v četrtek, ob 16.00 na Univerzo v Novem mestu (velika dvorana), Na Loko 2, Novo mesto. Dialog bo povezovala Anja Hlača Ferjančič, novinarka in urednica na Valu 202.

Dogodek organizirata Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Razvojni center Novo mesto d.o.o. – Europe Direct Novo mesto. Dogodek je odprt za širšo javnost, tolmačenje bo zagotovljeno, na dogodek se je potrebno prijaviti.

PRIJAVA: http://www.europedirect.si/sl/dogodek/dialog-o-prihodnosti-eu

Vljudno vabljeni!

