Vdor v Slovenijo končali s prisilnim pristankom

5.4.2018 | 12:50

Plato ob vzletno-pristajalni stezi letališča Cerklje ob Krki. Fotografija letala je simbolična. (Foto: M. L.)

Del letališča Cerklje ob Krki, pogled iz nadzornega stolpa (Foto: M. L.)

Dogajanje nad cerkljanskim letališčem nadzirajo vsak trenutek. (Foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Dve Natovi vojaški letali sta nad Brežicami spremljali neznano letalo in ga na koncu prisilili, da je pristalo na letališču Cerklje ob Krki. O tem nenavadnem dogodku 3. aprila nas je obvestil občan iz Brežic. Kot je povedal neki drug opazovalec dogajanja, je tik nad letalom letelo letalo z vključeno rotacijsko lučjo, nekoliko zadaj je bilo v zraku drugo spremljevalno letalo.

Zadevo smo preverili.

»Včeraj je v zračnem prostoru Republike Slovenije potekalo redno tedensko usposabljanje pripadnic in pripadnikov 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora, pilotov Slovenske vojske in posadk prestrezniških letal. Na usposabljanju oziroma Airpolicingu sta tokrat sodelovali dve italijanski letali Eurofighter, ki sta po scenariju prestregli vsiljivca v slovenskem zračnem prostoru (Pilatus PC-9M) in ga prisilila k pristanku na letališču v Cerkljah ob Krki,« so sporočili z ministrstva z obrambo o torkovem dogajanju na brežiškem nebu.

M. L.