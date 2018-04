Iračani in Afganistanci kljub domiselnosti niso prišli v Slovenijo

Okoli 11. ure je na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila makedonskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega dela vozila. Pri preverjanju so ugotovili, da je jeklenica prerezana in ob pregledu tovornega dela našli med tovorom skritih šest državljanov Iraka, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo

Pozno popoldne je prav tako na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Bolgarije, ki je v Italijo prevažal železne profile. Ob mejni kontroli so policisti ugotovili, da je na tovornem vozilu poškodovana carinska zalivka in zvezana jeklenica. Med tovorom so našli skritih pet državljanov Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Po zaključenem postopku so vse tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

"Letos so policistke in policisti PMP Obrežje pri mejni kontroli odkrili 60 tujcev, ki so se skrivali v tovornih vozilih in skušali nezakonito vstopiti v Slovenijo. V letu 2017 so v 47 primerih odkrili 136 tujcev. Pri mejni kontroli in pregledu tovornih vozil policisti uporabljajo različna tehnična sredstva, kot so kamere, ogledala, merilci debelin materiala, CO2 testerje, detektorje srčnega utripa in razne druge pripomočke (lestev, meter, lupa...). Vsekakor pa so za učinkovito mejno kontrolo v prvi vrsti potrebni policisti in policistke s svojimi znanjem, izkušnjami, sposobnostmi in zagnanostjo," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

