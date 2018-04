Učenci OŠ Jurija Dalmatina na občinskem otroškem parlamentu

5.4.2018 | 12:50

Krško - Tudi letos je na Občini Krško potekal tradicionalni občinski otroški parlament; z naše šole se nas je udeležilo devet predstavnikov. Po pozdravu regijskega koordinatorja za otroške parlamente v Posavju in predsednika Zveze prijateljev mladine Krško smo se razdelili v delavnice, kjer smo debatirali o šolstvu in šolskih sistemih. Svoje ugotovitve smo zapisali in jih kasneje predstavili pred drugimi »parlamentarci«. Sledila je razprava, v kateri smo predstavili svoja mnenja o šoli, pred tem pa nas je nagovoril tudi župan. Tako smo govorili o naših najljubših predmetih, predmetih, kjer si želimo sprememb, NPZ-jih… in mnogo drugem. Sledila je malica, po kateri smo izvolili dva predstavnika, ki nas bosta zastopala na državnem parlamentu. Polni lepih vtisov smo se okoli 12. ure vrnili v šolo.

Eva Prša, 9. a

V petek, 16. marca, je pod okriljem ZPM Krško v prostorih občine Krško potekal že 28. občinski otroški parlament. Beseda je tekla o šolstvu in šolskem sistemu, kar je tema letošnjega otroškega parlamenta. Osnovnošolci so razpravljali o načinih učenja / poučevanja, učnih vsebinah, odnosih v šoli in njihovem sodelovanju. Mnoge stvari so pohvalili, izpostavili pa so tudi nekatere, kjer si želijo sprememb. Naši učenci so aktivno sodelovali pri delavniškem delu, kakor tudi v plenarni razpravi. Povedali so, kaj je tisto, kar je dobro; izpostavili pa so tudi, kje jih »čevelj žuli«. Za nacionalni otroški parlament sta bila izvoljena učenec iz OŠ Brestanica in učenka iz OŠ Kostanjevica na Krki, za kar jima iskreno čestitamo in se veselimo njunega uspeha.

Mentorici Maja Mirt Jakše in Simona Žarn z mladimi parlamentarci,

OŠ Jurija Dalmatina Krško

