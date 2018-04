Ekonomska šola ima zlate dijake

5.4.2018 | 13:00

Dijaki 4. a z mentorico Karmen Virc

Ana Bojanc

Urh Pirc

Novo mesto - V spomladanskem obdobju potekajo številna državna tekmovanja med šolami. Udeležujejo se jih tudi dijaki Ekonomske šole Novo mesto. V zadnjem tednu smo tako izvedeli za rezultate kar s treh tekmovanj.

Prvo državno tekmovanje, ki smo se ga udeležili, je bilo tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Naša dijakinja Ana Bojanc, iz programa medijski tehnik, je na tem tekmovanju dosegla zlato priznanje. Veseli smo bili njenega uspeha.

V torek, 27. marca, pa je bilo državno tekmovanje iz ekonomije. Udeležimo se ga vsako leto in dosegamo dobre rezultate. Letos pa je bil rezultat izjemen. Tekmovanja so se udeležili trije dijaki 4. a, programa ekonomska gimnazija. Vsi trije so se domov vrnili zadovoljni, z njimi je zadovoljstvo delila tudi mentorica, profesorica Karmen Virc. Nina Burger in Eva Renuša sta dobili zlato priznanje, njun sošolec, Klemen Šetina, pa je bil državni prvak in si je ravno tako prislužil zlato priznanje. Tudi nanje smo zelo ponosni.

Ko smo slavili kar štiri zlata priznanja v enem tednu, pa smo izvedeli še eno veselo novico. Urh Pirc, dijak 4. d programa medijski tehnik, je na državnem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik v kategoriji srednjih strokovnih šol osvojil prvo mesto in zlato priznanje. Na podlagi Kosovelove pesmi Ponosni mladi človek poje v noč je ustvaril filmček Kar človek čuti. Njegovi mentorici, profesorici Tamara Rifelj in Marica Ramovš, poudarjata, da v njegov uspeh nista dvomili. Tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik je namenjeno temu, da približamo književnost mladim. Tekmovalci na podlagi obravnavanih besedil iz učnega načrta pri slovenščini posnamejo kratek film. Zato se tekmovanje imenuje tudi Književnost na filmu.

Ponosni smo na naše zlate dijake in veseli, ker posegajo v sam vrh slovenskih šolarjev.

S. B.