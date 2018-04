Starejši dečki OŠ Trebnje drugič zapored v polfinalu državnega prvenstva v dvoranskem nogometu

5.4.2018 | 13:40

Trebnje - V četrtek, 22. marca, je na OŠ Trebnje potekal četrtfinalni turnir za državno prvenstvo.

Z dvema zmagama in enim porazom so se v polfinale uvrstili: Simon Hostnik, Jure Smolič, Marcel Barle, Kristijan Kastigar, Tio Berk, Mark Kolenc, Gašper Kovačič in Florian Umek. Prvo tekmo so naši učenci odigrali z OŠ Matije Valjavca Preddvor. Nasprotnik je pokazal dobro igro, a so bili naši učenci boljši in zmagali z 2 : 1. Za OŠ Trebnje sta zadela: 1 : 0 Mark Kolenc, 2 : 1 Marcel Barle.

V drugi tekmi so se pomerili z OŠ Louisa Adamiča Grosuplje. Z veliko smole so na koncu izgubili z 2 : 3. Zadela sta: 1 : 0 Marcel Barle in 2 : 2 Tio Berk.

V odločilni tekmi so se pomerili z OŠ Šmartno pod Šmarno goro. Morali so jih premagati, če so želeli biti med prvima dvema ekipama na turnirju. Učenci so takoj pokazali, da presenečenja ne bo, si pripravili veliko priložnosti in na koncu zmagali s 5 : 0. Zadeli so: 1 : 0 in 3 : 0 Mark Kolenc, 2 : 0 in 4 : 0 Kristijan Kastigar in 5 : 0 Marcel Barle.

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so nam pomagali pri organizaciji turnirja: NK Bartog Trebnje, Bartog d.o.o., Impuls, Domžale, d.o.o. in Opara d.o.o. Seveda gre zahvala tudi vsem sodelavcem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi turnirja.

Smiljan Pristavnik