FOTO: Dan odprtih vrat SB Novo mesto - ne le danes, ampak vse dni v letu

5.4.2018 | 15:45

Doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica SB Novo mesto je po otvoritveni slovesnosti sklicala še nov. konferenco, na kateri je spregovorila o poslovanju bolnišnice, načrtih njene sanacije, pa tudi neodločnosti politike, da bo slovensko zdravstvo delovalo bolje. O tem bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Dneva odprtih vrat so se udeležili številni župani in županje občin, za katere skrbi SB Novo mesto, ki je po velikosti območja prva v državi, sicer pa druga največja regijska bolnišnica.

Danes je svoje delovanje predstavilo kar 15 različnih društev bolnikov.

Med drugimi so v kulturnem programu nastopili otroci šolske folklorne skupine OŠ Drska iz Novega mesta.

Novo mesto - Ob mednarodnem dnevu zdravja je Splošna bolnišnica Novo mesto danes organizirala 2. dan odprtih vrat, na katerem so obiskovalcem predstavili delovanje bolnišnice in njeno sodelovanje z društvi bolnikov in širšo javnostjo.

V avli bolnišnice in po njenih hodnikih do Urgentnega centra je svoje delovanje in projekte predstavilo Društvo upokojencev Novo mesto in pa kar 15 regijskih društev bolnikov: Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, tolmačica slovenskega znakovnega jezika Jožica Kupljenik, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto, Združenje Multipla Skleroza Slovenije – Dolenjska podružnica, Društvo za osteoporozo Dolenjske, Društvo za zdravje srca in ožilja – podružnica za Dolenjsko in Belo krajino, Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije - Dolenjski klub, Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine, Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije – enota Dolenjska, Društvo Celiac – življenje brez glutena Novo mesto, Društvo diabetikov Novo mesto, Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Društvo paraplegikov Dolenjske in Bele krajine, Društvo revmatikov Slovenije – Podružnica Dolenjske in Bele krajine, Rdeči križ Slovenije – OZ Novo mesto, Slovensko društvo Hospic – OO Dolenjska, Posavje in Bela krajina.

Poleg navedenega so za učence osnovnih in srednjih šol organizirali še vodene oglede posameznih oddelkov in enot ter jim predstavili poklice.

»Naš slogan se glasi 'Skupaj v zdravstvu – več zdravja v skupnosti', zato smo vrata odprli vsem društvom bolnikov, ki so nepogrešljiv člen pri oskrbi in boljši celostni obravnavi naših pacientov, prav tako pri preventivi. Hkrati želimo, da je dan odprtih vrat tudi izobraževalen, mladim smo danes predstavili naše delo in poklice in jih mogoče navdušili za poklic njihove prihodnosti,« je v nagovoru med drugim povedala direktorica SB Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan. Strokovni direktor bolnišnice prim. Milivoj Piletič, dr. med., pa je predstavil aktivnosti lanskega, prvega dneva odprtih vrat, ki ni bil vezan le na en dan, ampak je obsegal več dogodkov, enako kot bo letos. Tudi on je pozval bolnike, da se povezujejo v društva in lažje soočijo s kronično boleznijo. Med drugim so z lanskimi aktivnostmi spoznali, da starostniki potrebujejo drugačen način obravnave, od nagovora osebja do "vodenja po labirintih njihove ustanove", obravnavali so področje integrirane oskrbe, urgentnega centra, prejeli več sugestij za boljše delovanje, kot je denimo bližje parkirišče za svojce pacientov. »In zunaj boste v bližini poslopja že videli gradbišče za to parkirišče, da bodo svojci lažje pripeljali paciente do vrat. Skratka, vse sugestije smo vzeli zelo resno in jih skušamo vključiti v naše delovanje. Odprti smo za predloge še naprej, ne le ob današnjem dnevu odprtih vrat, ampak vse dni v letu.«

Dogodka so se udeležili skoraj vsi župani in županje občin, ki jih pokriva ta regijska ustanova, v imenu vseh pa je zbrane nagovoril župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in zaželel, da dogodek postane tradicionalen. Program Starejši za starejše je na kratko predstavila predsednica Medobčinskega društva invalidov Novo mesto Rožca Šonc, v kulturnem programu pa so med drugimi nastopili otroci šolske folklorne skupine OŠ Drska pod vodstvom mentorice Mojce Mežik.

Bolnišnica čakata temeljita sanacija in reorganizacija

Po dopoldanski otvoritveni slovesnosti je vodstvo bolnišnice na novinarski konferenci predstavilo poslovanje v lanskem letu in načrte za letošnje.

Direktorica je med drugim povedala, da je bilo leto 2017 eno najtežjih v zadnjih desetih letih, saj da so se cene zdravstvenih storitev znižale za 7 odst. na raven iz leta 2014, plače pa dvignile za 6,5 odst.. Kljub temu je novomeška bolnišnica lani zabeležila več kot 62 milijonov prihodkov, kar je 2,7 milijona evrov več kot odhodkov. Kljub izboljšanemu poslovanju in vrsti reorganizacijskih ter programskih ukrepov, pa so pred njimi še številni izzivi.

O težavah in tudi načrtih SB Novo mesto bomo podrobneje poročali v naslednji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović

