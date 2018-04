Mlajše učenke OŠ Trebnje področne prvakinje v dvoranskem nogometu

5.4.2018 | 13:55

Trebnje - Očitno se v Trebnjem ni bati za nogomet, saj so letos kar tri ekipe osvojile naslov področnih prvakov v dvoranskem nogometu.

V sredo, 21. marca, so naše učenke odšle na področno prvenstvo v Šentjernej. Najprej so se pomerile z domačinkami in po napeti igri remizirale. Najprej je zadela Zala Perpar, nato pa so domačinke zaigrale bolje in minuto pred koncem izenačile. Po streljanju kazenskih strelov so se veselile naše učenke. Trikrat je zadela Anita Murn, Katarina Primc pa je obranila tri kazenske strele.

V polfinalu so se pomerile z OŠ Podzemelj. V prvem polčasu so nasprotnice povedle, naše učenke pa se niso znašle, saj jim ni prav nič uspevalo. V drugem polčasu je bila slika popolnoma drugačna. Učenke so zaigrale hitreje in bolj agresivno, nasprotnicam pa niso pustile prehoda pred naš gol. Priigrale so si veliko priložnosti in tudi dvakrat zadele. Obakrat je zadela Lunja Kotar.

V finalu so se pomerile z OŠ Škocjan. Potek prvega polčasa je bil enak kot v polfinalu. Nasprotnice so zadele, naše učenke pa niso imele idej, kako priti pred gol nasprotnic. V drugem polčasu so se ponovno zbrale in ko je Lunja Kotar dvakrat zadela v 30 sekundah, je igra stekla. Piko na i je postavila Zala Perpar.

S tem je naša šola drugič v štirih letih postala področni prvak pri mlajših učenkah. Najboljša strelka turnirja je bila Lunja Kotar s štirimi zadetki.

Našo šolo so zastopale: Katarina Primc, Anita Murn, Zala Perpar, Lunja Kotar, Manca Hostnik in Larisa Hrovat. Vsem učenkam čestitamo.

Smiljan Pristavnik